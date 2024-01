Técnicas para responderle de manera inteligente a una persona grosera

Posiblemente, a lo largo de su vida se va a encontrar con personas que vayan a ser groseras con usted. Esto puede suceder en diferentes escenarios, por ejemplo en su trabajo, en la calle o incluso en las redes sociales.



No se puede controlar el comportamiento de los demás, pero no permita que el comportamiento y la falta de modales de la otra persona lo afecte. Para esto debe saber como responder de una forma inteligente y no devolviéndole los insultos al otro.

Para este tipo de situaciones, la experta en etiqueta formada en Harvard, Sara Jane Ho, quien también tiene un programa en Netflix sobre etiqueta llamado 'Clases de etiqueta', ha revelado que decir para contrarrestar la grosería de la otra persona con amabilidad y con clase.



Para esto debe hacer una sencilla pregunta: “¿te encuentras bien?”. Según la experta, estas palabras le indicarán al otro que su comentario no lo tomó de forma personal, que no le afectó.



También debe tener en cuanta que esto lo debe decir de una forma amable y no con ironía, que se note que de verdad está preocupado por el otro. Esto lo podría ayudar a poner a la otra persona bajo control.

Es importante preguntarle al otro si se encuentra bien. Foto: iStock

Asimismo, ha comentado que no decir nada puede transmitir un mensaje similar, incluso, este sería la opción más apropiada si la persona que lo insulta no es su amigo o requiere un poco más de formalidad.



“A menudo siento que, cuando la gente es grosera, lo mejor es no decir nada. Que todos se regodeen y que se regodeen en su mala conducta”, afirmó la experta en el medio 'CNBC'.



Por último, recordó que independientemente de quién esté haciendo el comentario negativo, no debe dejar que controle su estado de ánimo."El mayor poder es mostrar que la otra persona no tiene poder sobre ti", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

