La revista Personality and Individual Differences realizó un estudio que se basó en entrevistas a personas infieles con la idea de identificar las principales tácticas y trucos para ocultar una infidelidad.



El estudio tuvo dos segmentos: uno para recopilar dicha lista exhaustiva de formas para ocultar una infidelidad y otra parte en donde se entrevistó a personas infieles para catalogar las técnicas más usadas.

En la primera parte del informe, que detalla el diario La Nación de Argentina, participaron un total 188 mujeres y 109 hombres en total en el experimento, con edades entre los 30 a 40 años. La mayoría de las personas estaban casadas o en relaciones estables de varios años.



La pregunta era concreta: ¿qué harían para mantener una relación con fin tercero en secreto? Fueron varias las técnicas que expresaron las personas.

Técnicas para ocultar una infidelidad

Estas fueron las respuestas:



- Encontrarse con la otra persona en sitios remotos, donde nadie los conozca y que sea imposible que vaya la pareja oficial.

- Tener una muy buena excusa, creíble, para ausentarse.

- Ser muy discreto para verse con la otra o el otro, cuando la pareja esté trabajando por ejemplo.

- Ocultar toda evidencia posible, física o digital, nada en la casa, el carro o el celular, computador, etc.

- Ser más cariñoso con la pareja oficial, detallista, cercano, para no levantar sospecha.

- Tener una vida sexual activa con la pareja oficial para que no sospeche nada.

- Tener cuentas de correo alternas para comunicarse con la otra persona y no dejar rastro.

- Bloquear por ciertas horas del día la entrada de llamadas y mensajes de la otra persona para evitar cualquier peligro.

- Ser muy cuidadoso con las redes sociales y los mensajes directos, siempre efímeros y que se borren.

- No dejarle el teléfono a la pareja nunca, activar siempre el modo silencio.

- Tener un cómplice, amigo o amiga, que me ayude con las coartadas.

- Presentarle a mi pareja a la otra persona como un contacto de trabajo o negocios.

- Organizar los encuentros siempre en horas que levanten poca sospecha, por las mañanas, entre semana.

- No preguntarle cosas a mi pareja que tampoco quiero que me pregunte.

- No textear, ni chatear o hablar con la otra persona cuando tenga a mi pareja oficial cerca.

- Empezar un hobbie o pasatiempo para que sirva de excusa al momento de escaparse de la casa.

- No tener relaciones paralelas por mucho tiempo, siempre efímeras.

- Guardar el contacto de la otra persona en el celular con un nombre que no despierte sospechas.

- No generar cambios que levanten sospechas, como rutinas o cambios de aspecto muy marcados.

- Controlar muy bien los gastos para no despertar sospechas ni dejar rastro de los mismos.

Estrategias para ocultar una infidelidad



Luego de esa primera fase, los investigadores lograron resumir en 11 puntos las técnicas que las personas infieles usan mayoritariamente para ocultar una relación prohibida:



1- Ser muy discreto

2- Siempre eliminar toda evidencias digital

3- No cambiar de comportamientos nunca

4- Mantener siempre la misma rutina

5- Tener una amiga o amigo cómplice

6- Proteger bien celular, computador y cuentas digitales

7- No tener un contacto seguido o fluido con el o la amante

8- Evitar toda sospecha

9- Elevar el interés en la pareja oficial

10- Tener un correo y celular diferente al principal

11- Presentar al la o al amante como un amigo o colega