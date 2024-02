Siete técnicas japonesas para vencer la pereza: método Kaizen, Hansei, Nemawashi y más

Muchas personas estarán de acuerdo con que la pereza es uno de los males humanos más difíciles de vencer. Ser productivo y emplear el tiempo en producir por iniciativa es el sueño de muchos, pero la famosísima pereza es a veces más fuerte, y trabaja meticulosamente para que las personas no se paren de su cama por horas.



Es por eso que diferentes culturas alrededor del mundo han trabajado incesantemente para crear métodos y estrategias que las ayuden a derrotarla, y tener así más individuos productivos y exitosos.

Una de ellas es la japonesa, que ha trabajado durante siglos en siete técnicas conocidas como LSA, por sus siglas en inglés. Aquí le traemos un recuento de las siete técnicas, basado en las investigaciones del portal ‘Time Manager Web’.

1. Kaizen

Este concepto se traduce en la lengua nipona como ‘mejora continua’, y la técnica se centra en aplicar pequeños cambios en la rutina diaria, que ayuden a que el proceso de mejora sea menos abrupto y más llevadero.

2. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke

Estos cinco conceptos, conocidos como los ‘5S’, hacen referencia a la limpieza y organización en su lugar de trabajo. Esto no es solo en pro de un aspecto estético, sino que evitará distracciones y le dará mucho más espacio.

3. Hansei

Este concepto implica autoevaluación y reflexión constante. No habrá mejoras si no ha detectado las cosas que lo retienen y los aspectos en los que debe mejorar. Esto le permitirá ponerse metas y concentrarse en la mejora continua.



4. Nemawashi

Significa “toma de decisiones en grupo", y promueve la colaboración y comunicación a la hora de tomar decisiones importantes. dejar que otras personas sean parte de su progreso no solo puede ser una ayuda, sino también una presión para usted mismo, pues ya tiene, aunque suene mal, alguien a quien podría defraudar.

5. Jidoka

Este concepto busca usar la automatización de procesos para enfocarse en tareas de mayor valor y mayor exigencia. Busque formas de automatizar todos los procesos que pueda, y así, tal vez, evitará las tareas tediosas, que más pereza producen.

6. Muda, Muri y Mura



Con estos tres términos, los japoneses buscan la eliminación de desperdicio, sobrecarga y variabilidad en los procesos de producción. Esto ayuda a identificar las áreas y las acciones ineficientes, para así trabajar continuamente en eliminarlas.

7. Genchi Genbutsu



Significa “ir a ver por usted mismo”, y motiva especialmente a las personas que tienen grupos a cargo a inmiscuirse en la solución de problemas y buscar por su propia cuenta las fallas, así como trabajar activamente en solucionarlas, y no esperar a que otros lo hagan.



Estos siete conceptos se conocen como los pilares de la mejora continua, y quienes los aplican aseguran que los ayudan a dejar atrás la pereza y aumentar su productividad. Lo invitamos, entonces, a probarlos.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

