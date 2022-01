Un influencer del mundo fitness, popular en la red social TikTok y conocido con el nombre de Justin Agustin, compartió recientemente un video en el que explica una técnica para quedarse dormido en tan solo dos minutos.

Al parecer, según afirmó el 'tiktoker' en su grabación, esta forma de conciliar el sueño habría sido desarrollada por el ejército “para permitir que los soldados se durmieran en cualquier momento, en cualquier lugar, e incluso en el campo de batalla, cuando el ambiente es extremadamente incómodo y hay mucho ruido”.



El hombre señaló que para conseguir una buena concentración y para que los reflejos de las personas funcionen correctamente (así como otras funciones cerebrales), es importante descansar, por lo que esta técnica era usada principalmente por pilotos de combate.



Le contamos cuáles son los pasos que explicó el influencer para conciliar el sueño fácil y rápidamente.

Relajarse

El primer paso de esta técnica consiste en recostarse y relajarse. Pero no es simplemente cerrar los ojos, en realidad tiene que empezar a ser consciente de cada parte de su cuerpo y dejar descansar sus músculos por completo.

Empiece por relajar su rostro y continúe bajando. Descanse los ojos, la boca, las mejillas, la mandíbula y su cuello.



“Asegúrese de que sus hombros no estén tensos. Bájelos lo que más pueda y mantenga los brazos sueltos a los lados, incluidas las manos y los dedos", señala el entrenador deportivo.



Mientras está relajando su cuerpo, piense en su respiración y concéntrese en los momentos en los que inhala y exhala. Hágalo conscientemente.

Despejar la mente

Tras dejar sus músculos descansados, puede pasar a despejar su mente y sus pensamientos para poder concentrarse en el momento y dejar a un lado aquellas cosas que lo estresan y no lo dejan dormir.



De acuerdo con Justin Agustin, para conseguir este propósito se debe pensar en alguno de los siguientes escenarios:



El primero consiste en imaginar que está en “una canoa en un lago en calma con nada más que un cielo azul claro” sobre usted.



El segundo es pensar que está acostado en "una hamaca de terciopelo negro en una habitación a oscuras”.



Elija la que más le guste y le produzca paz. Concéntrese en esa situación y en su sensación de tranquilidad.



Si en algún momento desvió sus pensamientos y se distrajo de los escenarios anteriormente mencionados, puede recurrir a repetir las palabras "No pienses, no pienses" alrededor de unos 10 segundos para volver a empezar.



Concéntrese en sus pensamientos y en la tranquilidad que siente. Foto: iStock

Puede que al momento de practicarlo por primera vez no sea muy fácil para usted. Sin embargo, con la práctica constante de esta técnica durante las noches será cada vez más rápido lograr conciliar el sueño.



"Se supone que debes practicar todas las noches durante seis semanas", afirmó el 'tiktokter' sobre la duración precisa para afianzar este método.



Además, la mayor parte de las personas que ponen en práctica esta metodología militar para quedarse dormido fácilmente logran conciliar el sueño en tan solo los dos minutos siguientes de cerrar los ojos.

