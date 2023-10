'¿Te cayó en la boca?': Tiraron cenizas de su abuelo al mar, pero el viento lo arruinó

Una familia en Mar del Plata encontró humor en medio de un conmovedor acto. Mientras intentaban dispersar las cenizas de su abuelo en el mar, un repentino golpe de viento frustró el momento, provocando carcajadas entre los presentes.

(Leer más: ¿Habrá un parque de Disney en Colombia? Alcalde de Pereira habló del tema).

La nieta del difunto, al observar la situación, decidió compartir el suceso en su cuenta de TikTok, @fausballadares. Lo que no esperaba era que en poco tiempo, su video se convertiría en un fenómeno viral.

El metraje se propagó rápidamente a través de las redes sociales, donde lleva más de 200,000 likes y miles de respuestas de usuarios que no pudieron contener la risa ante la situación que vivió la familia.



En la descripción del video, la nieta escribió: "Feliz cumpleaños a mi papá que una vez nos tiró encima las cenizas del abuelo".

En el clip se ve al padre de la joven sentado en una roca, intentando arrojar las cenizas al océano, cuando el viento las dispersó en todas direcciones.



De hecho, muchos de ellos resultaron con las cenizas de su abuelo en su ropa, rostro y cabello, lo que provocó un ataque de risa contagiosa entre todos los presentes.

(Seguir leyendo: Marcelo Cezán besó en vivo a Rafa Taibo en Bravíssimo: 'Mi masculinidad se ve frágil').

Los comentarios de los usuarios en redes no se hicieron esperar y reflejaron la diversión que causó el video. Algunos escribieron: "Cayó en todos lados menos en el mar jajajaja", "El abuelo: 'Eh, pero si yo no sé nadar'", "Esas cenizas no querían ir al mar", "Dios, escupí el mate. Yo tengo que llevar las cenizas de mi mamá. Tendré en cuenta esto".

¿El mejor truco? Joven se hace viral por mostrar cómo cuida sus plantas cuando se va de viaje

En otro tema relacionado con virales de TikTok, Val Barrales, una influencer mexicana, sorprendió a sus seguidores con un ingenioso truco. A sus 25 años, mostró cómo mantiene sus plantas hidratadas mientras está de viaje.

Su método consiste en crear cubos de gelatina y ubicarlos en la tierra de sus macetas, de manera que se disuelvan lentamente, hidratando las plantas en su ausencia. La técnica, explicada paso a paso en su perfil @valbarrales, fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes elogiaron su inventiva.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.