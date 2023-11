'Taylor Swift y su mundo': el curso que ofrece la Universidad de Harvard para el 2024

La Universidad de Harvard, reconocida mundialmente como una de las instituciones educativas más prestigiosas, ha dado un paso audaz al anunciar un nuevo programa académico centrado en la influyente cantante y compositora Taylor Swift.



Confirmado por el departamento de inglés de la universidad, este curso, titulado 'Taylor Swift y su Mundo', permitirá a los estudiantes sumergirse en las letras, el concepto y la vasta influencia de la artista estadounidense.

(Lea también: 'The Eras Tour', de Taylor Swift, supera los 250 millones de dolares en taquilla).

El impacto de Taylor Swift en la industria musical y la cultura social ha sido tan monumental que su figura se ha convertido en un objeto de estudio para Harvard. La decisión de incorporar un curso dedicado a la artista subraya la creciente importancia de la música pop como un fenómeno cultural y artístico digno de análisis académico.

De acuerdo con la revista 'Vogue', Taylor Swift se autodenomina inicialmente como compositora antes de su ascenso como cantante. Desde sus comienzos a la temprana edad de 12 años, Swift escribió las letras de sus canciones, catapultándola al estrellato y convirtiéndola en una de las artistas más vendidas en los Estados Unidos.



Inspirada por figuras como Shania Twain y las Dixie Chicks, Swift comenzó su carrera en la música country y luego se transformó en una de las cantautoras más jóvenes firmadas por una casa disquera.

(Siga leyendo: El gesto de Taylor Swift con la familia de la 'fan' que murió en su concierto de Brasil).

Universidad de Harvard anuncia curso sobre 'Taylor Swift y su Mundo' para el Año 2024



Según el medio 'El Kilombo', la encargada de impartir este curso será la profesora de inglés de Harvard, Stephanie L. Burt, quien se describe a sí misma como una 'swiftie' apasionada.



Burt guiará a los estudiantes a través de un análisis profundo del extenso catálogo musical de Swift, explorando no solo su música sino también la conexión con temas literarios y artísticos relevantes en la historia estadounidense.

(De interés: Taylor Swift estrenará por 'streaming' su película 'The Eras Tour').​

El programa incluye la exploración de la obra de escritores destacados como William Wordsworth, James Weldon Johnson y Willa Cather para contextualizar a Taylor Swift dentro del panorama más amplio del arte y la literatura estadounidense.



Además, se abordarán temas de actualidad como la división urbano-rural en Estados Unidos y la noción de americanidad blanca, estableciendo vínculos con las complejas relaciones que Swift ha mantenido con estas ideas a lo largo de su carrera.

La profesora Burt también examinará las relaciones de Swift con la clase social, la religión y la identidad, temas que han generado debates políticos significativos. El activismo de Swift en cuestiones como los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres será analizado en el contexto de canciones como 'The Man' y 'You Need to Calm Down'.

Con este innovador curso, Harvard ofrece a sus estudiantes la oportunidad única de explorar el arte y la influencia de Taylor Swift desde una perspectiva académica. Más allá de la música, la carrera de Swift ha sido un reflejo de las dinámicas sociales y políticas contemporáneas, demostrando la capacidad de la música para ser un vehículo significativo en la sociedad actual.



La apertura de este programa educativo demuestra una vez más la capacidad de Harvard para adaptarse a las cambiantes tendencias culturales y ofrecer una educación que refleje la diversidad de disciplinas académicas en constante evolución.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Canserbero fue asesinado y lanzado por una ventana? Hipótesis de justicia venezolana

Aeropuerto de Medellín se viste de Karol G para dar la bienvenida a sus fans

Murió famoso influencer español 'Villano fitness' a los 30 años: esto se sabe