Podría ser una de las noticias del año del mundo de las celebridades: desde la semana pasada comenzaron en Internet las especulaciones sobre posibles citas entre la cantante estadounidense Taylor Swift y el piloto español de la F1 Fernando Alonso.

“Un par de revistas españolas han estado publicando sobre Swift y el piloto español de F1 Fernando Alonso”, decía un correo electrónico anónimo, compartido en Instagram Stories y citado por el portal Page Six.

Según esa información “la pareja se ha estado viendo durante una semana”. La cantante está soltera después de separarse de su novio de 6 años, Joe Alwyn. El piloto de Aston Martin, por su parte, también está soltero tras separarse de la periodista Andrea Schlager a principios de abril.

Robbie Williams

Robbie Williams confiesa que no hay sexo en su matrimonio

El exintegrante de la famosa boy band británica Take That Robbie Williams, de 49 años, casado desde 2010 y con 4 hijos, reveló que desde hace 10 años no mantiene relaciones sexuales con su esposa Ayda Field. Williams le dijo al tabloide The Sun que esta situación es algo que aceptan él y su esposa, y que para él es normal no tener relaciones sexuales después del matrimonio. La pareja le dijo al diario inglés que ambos se encuentran en “el mismo nivel” en todo lo relacionado con su intimidad y están contentos, pese a la falta de actividad en la cama.

Saint Van Colucci

Muere actor tras someterse a 12 cirugías estéticas

Esta semana se conoció el fallecimiento del actor de origen portugués-canadiense Saint Van Colucci en Corea del Sur. Según las informaciones, el artista estaba obsesionado por parecerse a Jimin, integrante del grupo BTS, y en 2019 viajó a Corea para someterse a varias cirugías estéticas y cumplir su propósito. Tras 12 operaciones tuvo una complicación en un implante de mandíbula.

Beyoncé

¿Beyoncé le debe al fisco $US 2,7 millones?

Beyoncé está disgustada con el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., que afirma que ella debe $US 2,7 millones en impuestos. Según Page Six, Beyoncé argumenta que esa oficina cometió errores con sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2019.

Richard Gere

Richard Gere pasó hambre en Nueva York

El protagonista de American Gigolo, Richard Gere (73), recordó que sus primeros días en la actuación en Nueva York no fueron glamorosos. “En Nueva York, en los años 70, nadie ganaba dinero como actor. Desafortunadamente, el hambre era normal”, le dijo a Page Six.

