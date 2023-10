Taylor Swift supera a Bad Bunny y es ahora la artista más escuchada del año en Spotify

La artista estadounidense Taylor Swift ha encabezado las estadísticas de la industria musical desde hace más de 15 años, cuando lanzó en 2008 su segundo álbum de estudio, ‘Speak Now’.



La cantante, voz y pluma detrás de éxitos como ‘You Belong With Me’, ‘Blank Space’, ‘Shake It Off’ y ‘Cruel Summer’, se volvió popular por las letras de sus canciones, en las que muchas veces habla de sus decepciones amorosas y conecta con su audiencia.

Según el portal estadístico ‘Kworb’, Swift tiene un total de más de 61 mil millones de reproducciones en Spotify, y más de seis canciones que superan los mil millones de reproducciones.

El 21 de octubre de 2022, la artista publicó su décimo álbum de estudio, llamado ‘Midnights’, y desde entonces, su carrera parece estar llegando a impensables nuevas alturas.



La noticia más reciente es que Swift lleva 21.6 mil millones de reproducciones en Spotify (y contando) en lo que va del 2023, lo que la convierte en la artista más escuchada del año, y superadora del récord establecido por el puertorriqueño Bad Bunny en 2022.



Cabe recordar que Bad Bunny obtuvo este título por tres años consecutivos, en 2020 con 8.3 mil millones de reproducciones, en 2021 con 9.1 mil millones y en 2022 con 18.5 mil millones.



En adición a los éxitos de Taylor, Spotify Charts indica que en el top 21 de álbumes más escuchados en la semana del 12 de octubre, están ‘reputation’, de 21; ‘folklore’, de 15; ‘1989 (Deluxe)’, de 14; ‘Midnights’, de 6 y ‘Lover’, de 5, lo que muestra el renacimiento que ha tenido la discografía de la artista este año.



Por otro lado, a falta de menos de una semana, ‘Chart Data’ proyecta que ‘Midnights’ se convertirá en el primer álbum de la última década en pasar un año entero en el top 10 de la lista Billboard 200.



En este momento, la artista se encuentra en la mitad de la gira mundial ‘The Eras Tour’, a la cual, incluso, AMC le hizo un documental que se estrenó en EE.UU. el 13 de octubre. No habrá concierto con Colombia, pero ya estuvo en Ciudad de México, y también se presentará en Buenos Aires, Argentina, y en Río de Janeiro y São Paulo, Brasil.

