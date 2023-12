Taylor Swift rompe récord con 'The Eras Tour': será la más taquillera en la historia

Taylor Swift es una de las cantantes más influyentes de este tiempo. Su carrera musical empezó desde muy joven y, hasta el día de hoy, es un precedente en la escena musical. Tanto que su gira 'The Eras Tour' está a punto de convertirse en una de las más taquilleras en la historia.

La gira 'The Eras Tour'

La cantante y compositora es conocida por sacar canciones exitosas que cautivan a sus seguidores. Algunas de las más recordadas son 'Love story', 'Bad blood', 'Blank space', 'Cruel summer', 'Look what you made me do', y 'I Knew you where trouble'.

Desde el inicio de su gira 'The Eras Tour', el 17 de marzo, por varios países de Estados Unidos, los fanáticos no pudieron contener la emoción. A partir de ahí, los rumores de que Swift viniera a Latinoamérica empezaron a tomar mayor fuerza. No fue hasta mediados de junio que se confirmaron varias fechas en México, Argentina y Brasil.



Al finalizar el 2023 y la primera etapa de su tour, para el 2024 se espera anuncios de nuevos conciertos y, de ser posible, que haya la oportunidad de que la cantante estadounidense venga a Colombia.

(Lea: Taylor Swift comparte momento especial con Travis Kelce tras su concierto en Argentina).

Facebook Twitter Linkedin

La cantante es conocida por su amplia trayectoria en el mundo de la música. Foto: EfE

La gira rompe récord inimaginable

Según la revista 'Billboard', la gira de Taylor Swift estaría a punto de convertirse en uno de los eventos más taquilleros en toda la historia. Tanto que destronaría a Elton John con su gira de despedida 'Yellow Brick Road', que superó los más de 900 millones de dólares en ventas.



El análisis que hizo el medio se basó en una variedad de datos oficiales de la industria, agentes y representantes del gremio, hasta de promotoras y cifras de estadios.

(De interés: Estudio revela cuál es la artista más escuchada por universitarios con mejores notas).

La estimación es que, por el momento, el 'show' recaudó más de 830 millones de dólares; sin embargo, se espera que la cantante anuncie más fechas y la suma aumente.



Otros datos se revelaron. Por ejemplo, la revista compartió que, en un lapso de 153 'shows' que hizo el intérprete de 'I'm still standing', durante cuatro años, Swift con 53 presentaciones ya había conseguido los mismos resultados en seis meses.

(Más: Taylor Swift supera a Bad Bunny y es ahora la artista más escuchada del año en Spotify).

Estos, incluso superan las giras de otros cantantes como Bad Bunny y Beyoncé, quienes también tuvieron conciertos exitosos.

Hasta el momento, la artista se mantiene como la segunda gira más taquillera de toda la historia. Elton John sigue teniendo el récord oficial con 939,1 millones de dólares.

No obstante, la revista 'Billboard' ya la catalogo como la más grande de toda la historia. Para 2024, la cantante espera reanudar 'The Eras Tour' el 7 de febrero con cuatro presentaciones en Tokio. Luego siete en Australia y seis en Singapur. Además de tener más fechas para Canadá, Europa y Estados Unidos para los meses siguientes.

Taylor Swift elegida como la persona más influyente del año por la revista 'Time'

La revista 'Time' nombro a Taylor Swift como la persona más influyente de este 2023, en un listado que se hizo publicó el miércoles 13 de diciembre. La artista se posicionó por encima de candidatos como el presidente de China, Xi Jinping, y la muñeca 'Barbie'.

Además, concluyó este año como la artista más escuchada en el mundo en la lista de reproducciones de Spotify.

Shakira, Taylor Swift y otras estrellas en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards

Más noticias en EL TIEMPO

César Escola habló de los duros momentos económicos que ha enfrentado: 'Tengo deudas'

Santa Eva, la madre de toda la humanidad: santoral del martes 19 de diciembre

El ritual de los siete granos para atraer riqueza y abundancia en Navidad y Fin de Año

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO