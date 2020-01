Taylor Swift reveló que su mamá Andrea tiene un tumor cerebral

La cantante estadounidense Taylor Swift reveló que su madre tiene un tumor cerebral. El descubrimiento ocurrió mientras Andrea Swift, madre de la artista, se sometía a un nuevo tratamiento de quimioterapia luego de recaer, hace algunos meses, en su batalla contra el cáncer de seno.

El primer diagnóstico fue en el 2015. Eso ya parecía cosa del pasado, cuando en 2019 la también compositora reveló que su madre había recaído. Sin embargo, fue hace pocos días cuando, en una entrevista con 'Variety', Taylor Swift decidió dar a conocer el estado en el que se encontraba su mamá.



"Los médicos le detectaron un tumor en el cerebro mientras estaba en tratamiento. Y los síntomas que alguien experimenta cuando tiene un tumor cerebral son muy diferentes, no se parecen a nada con lo que hayamos lidiado antes, así que han sido unos tiempos muy difíciles para mi familia", expresó la artista en la entrevista.

Al recibir la noticia, la cantante decidió que no realizará una de sus giras mundiales, en la que presentaría su nuevo disco ‘Lover’, ya que prefiere no alejarse mucho de casa.

Solo quiso hacer cuatro conciertos en Estado Unidos.



La enfermedad de su madre y el temor que siente de perderla sirvió de inspiración para una de las canciones de su último álbum: ‘Soon You'll Get Better’ ('Muy pronto estarás mejor'). En ella, Taylor se pregunta qué sería de su vida si su madre no estuviera a su lado.

"Todo el mundo quiere a su madre, claro, es una figura muy importante para cualquiera. Pero en mi caso, es además mi guía. Casi siempre que tengo que tomar una decisión, hablo con ella antes", dijo a la misma revista.



Para Taylor su madre es como su mejor amiga. Hace cinco años decidió tomar su cuenta de Tumblr para contar por primera vez la noticia así:



"Para la Navidad de este año, le pedí a mi madre que uno de sus regalos para mí fuera ir al médico para hacerse un examen de detección de problemas de salud, solo para aliviar algunas de mis preocupaciones, ella estuvo de acuerdo y entró para que la revisaran. No hubo señales de alerta y se sintió perfectamente bien, pero lo hizo solo para que mi hermano y yo la dejáramos tranquila. Los resultados llegaron y me entristece decirles que mi madre ha sido diagnosticada con cáncer".



Adicionalmente, envió un mensaje de prevención a sus seguidores invitándolos que fueran al médico para realizarse exámenes que permitan detectar males como el cáncer a tiempo.



De acuerdo con su testimonio, aún no se sabe qué a procedimiento será sometida Andrea Swift. "No sabemos qué sucederá", agregó Taylor.

TENDENCIAS EL TIEMPO