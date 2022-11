A pesar de que la selección Colombia no clasificó al Mundial que se está celebrando en Catar, los colombianos siguen al pie de la letra lo que pueda pasar en materia futbolística en ese país árabe. Y es que en los últimos días se ha podido ver que el país entero sigue la fiesta deportiva que hoy concentra los ojos del planeta en la Vigésima segunda copa organizada por la Fifa.



Precisamente en las redes sociales está circulando el video de un taxista de Medellín que se puso en modo mundialista y se disfrazó de árabe con el fin de demostrar su pasión por el deporte rey.



Se trata de Uriel Zuluaga, quien no solo se puso un atuendo alegórico al anfitrión del torneo, sino que también ambientó su taxi con las 32 selecciones clasificadas a la cita orbital.



“La gente se sube al carro y queda impactada, siempre me piden fotos y yo lo disfruto, hablamos del Mundial y lo gozamos (…) Yo estoy convencido de que el hecho de amanecer vivo es un motivo de fiesta y fuera de eso, hay dos días en el año en los que no se puede hacer nada, el ayer y el mañana, por eso yo vivo la vida como un helado, disfrutando antes de que se derrita”, le dijo el taxista a Qhubo.



También comentó que la fiebre copera no solo la vive en su trabajo, sino también en su casa, pues desalojó el tercer piso de su casa para colocar algunas mesas y sillas frente al televisor de 60 pulgadas , en el que invita a sus vecinos a ver los partidos.



Zuluaga ya se ha vuelto viral en redes sociales y son cientos los ciudadanos que, al verlo en la calle, se acercan para pedirle una foto.



La creatividad de los taxistas paisas pic.twitter.com/uxPRulsUgu — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 21, 2022

