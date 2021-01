Así puede acceder a descuentos de carreras de taxis en toque de queda

Recientemente, la Alcaldía de Bogotá anunció que la tarifa mínima de taxis subirá 100 pesos. Es decir, antes valía 4.100 pesos y ahora queda en 4.200.



La medida empezará a regir a partir del próximo 9 de enero.



Asimismo, se anunció que aquellos servicios que se prestan en una aplicación móvil también recibirán un ajuste. "El costo por kilómetro recorrido se fijó en 908 pesos, el inicio del servicio, arranque o banderazo se fijó en 2.500 pesos y la carrera mínima en 4.500 pesos, equivalentes a 5 kilómetros de recorrido", explicó el Distrito mediante un comunicado.

En este contexto, la empresa Taxis Libres informó que, entre este 8 de enero y el próximo 11 de enero, habilitará un descuento especial para que los capitalinos puedan transportarse.



Es importante recalcar que, para circular en la ciudad, usted debe ser una de las personas exceptuadas en el Decreto 10 de 2021, expedido por la Alcaldía. O también puede estar realizando una actividad que no esté restringida, como la compra de alimentos o medicamentos de primera necesidad, entre otras.



En caso de que esté dentro de alguna de las excepciones y requiera transportarse en taxi, puede descargar la aplicación 'Taxis Libres App' en AppStore, App Gallery y Google Play.



Luego, puede tener un descuento de 5.000 pesos para su viaje si ingresa el código ESTAMOSCONTIGO.



Tenga en cuenta que solo estará en funcionamiento hasta el próximo 11 de enero y, si lo usa después de esa fecha, ya no podrá recibir el beneficio.



La empresa también señaló que se instalaron cerca de 5.000 paneles protectores y que sus conductores mantienen estrictos protocolos de bioseguridad. Entre otras medidas, durante los viajes siempre deben estar usando el tapabocas, lo cual disminuye tanto el riesgo propio como el riesgo de los pasajeros de un posible contagio por coronavirus.



Recuerde que la app también le permite calificar cómo fue la aplicación de los protocolos y hacer un reporte en caso de que estos no se cumplan.



Pero si prefiere acceder a un servicio mediante otros canales, también puede utilizar:



- El chatbot con inteligencia artificial que funciona a través de WhatsApp. Solo debe agregar el número 310 2111111 a sus contactos.



- Directamente el sitio web: https://www.taxislibres.com.co/pidataxi/



- O el teléfono fijo en Bogotá: (1)3111111 – (1)2111111



No obstante, el descuento aplica en la app.



Además, si usted hace parte del personal de salud, la empresa Taxis Libres también explicó que hay un descuento disponible para sus viajes. Para acceder a este beneficio basta con ingresar a la página web https://www.taxislibres.com.co/webtl/ y realizar la respectiva inscripción.

