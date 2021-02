El taxi en Floridablanca y escándalos por videos sexuales en público

En los últimos días se viralizó un video grabado por una ‘influencer’. En este metraje ella, al parecer, sostenía relaciones sexuales con un taxista en calles de Floridablanca, Santander.



El video ocasionó todo tipo de críticas debido, entre otras cosas, a las imágenes explícitas y al hecho de involucrar un vehículo de servicio público.



El gremio de taxistas dijo que no se iba a pronunciar al respecto, aunque sí hicieron un llamado a las autoridades para investigar a las personas de las imágenes por “atentar contra la moral”.



También argumentaron que la mujer es una actriz de cine para adultos y que, quizá, fue contratada para dañar la imagen del gremio de taxistas.



Por su parte, Martina Smith, la actriz envuelta en el escándalo declaró para el medio bumangués ‘Oro Noticias’, que el video fue grabado en el mes de diciembre y que hasta ahora empezó a circular por diversas plataformas.



Aseguró que no teme a las consecuencias pues, dijo, “sé que no hice nada malo, fue consensuado, espero que no se ofendan, pero es una forma de trabajar y no le estoy haciendo daño a nadie”.



Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades referente al caso.

Una actriz porno se subió a un bus del servicio de transporte público de Cali y grabó un video de contenido para adultos. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Vale recordar que, como esta situación, se presentó un caso similar en la ciudad de Cali, en el mes de junio del año pasado.



La actriz de cine para adultos ‘Kaori Dominick’ se subió a un bus del servicio público MIO y grabó un video con contenido sexual explícito.



El metraje provocó tal rechazo en la comunidad que la mujer ofreció disculpas y salió a dar explicaciones.



“Antes de grabarlo, se hizo una preproducción y un estudio de las rutas del masivo. Escogimos los horarios en los cuales había menos pasajeros y cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad”, señaló.



Óscar Ortíz, presidente de Metro Cali, rechazó el incidente y criticó el comportamiento de los implicados a través de su cuenta de Twitter.



“Video porno realizado en bus del MIO será enviado a las autoridades para que identifiquen a sus actores. Los espacios públicos merecen respeto. Son decisiones propias e individuales, las cuales reprochamos y no pueden ser atribuidas a nuestro sistema masivo”.



Más allá de sus disculpas, ‘Kaori’ volvió a grabar un polémico video en un espacio otro público.



En septiembre, apenas meses después del escándalo del MIO, la mujer protagonizó un video similar.



En las imágenes, grabadas en horas de la madrugada, la actriz caminaba semidesnuda por la plazoleta de la iglesia La Merced, un sitio emblemático e histórico de la ciudad de Cali.



Las críticas no se hicieron esperar, pues el lugar es reconocido por ser el epicentro de las celebraciones religiosas de la comunidad.



“No puede ser que cada vez que la joven quiera hacer un video porno se utilicen los sitios emblemáticos de la ciudad. Cali no solamente es sexo, Cali es una ciudad que ofrece mucho más”, aseguró a ‘Blu Radio’ un habitante de la ciudad.



Más situaciones

Cali

En 2012, tres mujeres grabaron un video pornográfico en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En 2012 se publicó un video en el cual tres mujeres jóvenes, al parecer actrices de cine para adultos, ingresaron a las instalaciones del estadio Pascual Guerrero y realizaron tomas explícitas.



El caso fue investigado por las autoridades. Clara Luz Roldan, entonces secretaria de deportes de Cali, aseguró que el video pudo haber sido grabado cuando el estadio aún no se le había entregado a la administración municipal.



“En el estadio se puede hacer cualquier actividad pero igual es de deportes y pienso que es una falta de respeto”, aseguró una ciudadana al medio ‘Noticiero 90 minutos’.



La personería de Cali se encargó de investigar quienes fueron los funcionarios involucrados en la bochornosa situación



Cartagena

Las murallas de Cartagena han sido otro escenario videos con contenido sexual. Foto: Yomaira Grandett. EL TIEMPO

En 2013 se viralizó un video con contenido sexual explícito grabado a las afueras de las murallas de Cartagena.



Oviris Caraballo, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena en ese entonces, calificó el acto como un irrespeto con el patrimonio y los cartageneros y aseguró: “estudiaremos la situación con las autoridades competentes, para evitar que este tipo de materiales se conviertan en una moda y que terminen por afectar el turismo”.



Un año antes de que se presentara esta situación, también se viralizaron dos videos similares. Uno fue grabado en el castillo de San Felipe y el otro tuvo escenas en la Torre del Reloj.



Bogotá

Los articulados de TransMilenio fueron, en , escenario de actos sexuales que eran publicados en redes sociales. Foto: Carlos Ortega Dron /El Tiempo

En 2020 se viralizó el contenido de una cuenta en Twitter que se encargaba de hacer ‘retos’ sexuales dentro de los articulados de TransMilenio.



“Transmilenio rechaza de manera enfática este tipo de cuentas y contenidos. Ya se han reportado dichos perfiles frente a la red social para que sean bloqueados”, indicó la empresa en un comunicado.



Asimismo también se presentó el caso a la Policía Nacional y se anunció que se tomarían las acciones legales correspondientes en la Fiscalía.



Sanciones judiciales

Según el Código Nacional de Policía y Convivencia, se sancionan en el artículo 33° los comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas.



Estos cobijan actos que se realizan en el lugar de residencia o en espacios públicos. Dentro de estos últimos está realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.



En el caso de los actos sexuales o de exhibicionismo la multa que se impone es la ‘tipo 3’, lo que significa que la persona que incurra en este tipo de comportamientos deberá pagar 16 salarios mínimo diarios legales vigentes (SMDLV).

Tendencias EL TIEMPO