Dramáticas consecuencias de personas que se hicieron tatuajes extremos

Archivo Particular

Aleksandra Sadowska tomó una arriesgada decisión en 2016 que ahora, cuatro años después, le puede costar la totalidad de la visión. Sadowska es una modelo oriunda de Polonia que, con el fin de imitar a su rapero favorito, decidió tatuarse los ojos, los cuales quedaron completamente oscuros. Hace unos días se conoció que ella interpuso una denuncia en contra de la persona que le realizó el procedimiento debido a que ya no ve nada por el ojo derecho y poco a poco pierde la sensibilidad en el izquierdo.



“(tras el tatuaje) tenía cataratas y glaucoma. No he podido recuperar la visión, pero los tratamientos médicos me han ayudado a estabilizar la presión de los ojos y aliviar mi dolor”, dijo la afectada al medio ‘Polska Times’.