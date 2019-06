El tatuaje de la esposa de Jota Mario con el que le rinde homenaje

Luego del fallecimiento de Jota Mario Valencia el pasado 6 de junio, uno de los presentadores de televisión más populares de los tiempos recientes, su hija María José Valencia y su esposa Gineth Fuentes decidieron hacerle un homenaje que esperan que perdure por el resto de sus vidas.

Se trata de un tatuaje, en el caso de su esposa, de la firma de Jota Mario. Gineth Fuentes publicó en redes sociales una fotografía el tatuaje junto a una descripción: “En mis sueños aparece un ser inteligente, hermoso, sensible, talentoso, creativo, divertido, fuerte y sabio. Que me conquistaba totalmente con su amor y ternura. Pero los sueños no son más que el reflejo de los deseos y las esperanzas. Nunca esperé encontrar a alguien con todas esas maravillosas cualidades y entonces.... Te conocí. Y no solamente me devolviste la fe en los sueños, si no que eres un ser... aún más maravilloso que el que yo tenia en mis sueños. TE AMO Y TE AMARÉ POR SIEMPRE. Hasta que nos volvamos a encontrar en la eternidad. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullito de aleli....”.

La publicación, que ya tiene más de 19.000 me gusta, ha conmovido a miles de seguidores del presentador quienes le han expresado mensajes de apoyo a Gineth.



“Hermosaaa, fuerzaaa, contigo en mis oraciones”, son algunos de los mensajes.



María José Valencia, la hija de 27 de años de Jota Mario, comentó el tatuaje de Gineth diciendo: “lo más lindo para el más lindo! Forever”. Ella también se realizó un tatuaje con la palabra ‘Pá’ que ya cuenta con más de 12.000 me gusta.

Malka Irina Piña, gerente del Hospital de Bocagrande, en donde se encontraba internado el presentador aseguró que Valencia murió por causa de un paro cardiorrespiratorio. Tras su fallecimiento, celebridades como Carolina Cruz, Jessica Cediel, entre otros, lamentaron su muerte.



ELTIEMPO.COM