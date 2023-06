Actualmente, se ha vuelto tendencia tatuarse algún símbolo que representa el compromiso que se tiene con la pareja sentimental. Sin embargo, esta situación ha pasado a otro nivel, ya que últimamente las personas han decidido tatuarse el nombre e incluso frases como 'Propiedad de...'; las cuales han llegado a generar controversias.



Leidy Mora es una joven colombiana que ha logrado ser reconocida por compartir videos en su cuenta de TikTok e Instagram, en las cuales cuenta con más de 1.5 millones de seguidores, en donde ha dejado ver momentos de su vida siendo tatuadora, esposa y mamá. Además, cuenta las experiencias que ha tenido que padecer con algunos de sus clientes.



(Siga leyendo: Taylor Swift se atraganta con un insecto en pleno concierto: 'estaba delicioso').

Hace poco, Mora compartió por medio de su cuenta de TikTok una situación que le había ocurrido con una de sus seguidoras, quien le pidió la cotización de un tatuaje que dijera 'propiedad de Víctor'.



El tatuaje estaba acompañado con su respectivo diseño y la fecha de inicio de relación, a lo que la tatuadora se negó: "Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto, ¿sororidad?, ¿ética? O simplemente que no quiero hacer parte de estas cosas", comentó Leidy Mora.



(Además: Fotos: vea las colosales mansiones de Lewis Hamilton, quien sería nuevo amor de Shakira).



Su decisión se dio debido a las experiencias que había adquirido con el pasar de los años, pues comentó que en algunas ocasiones apoyó y realizó ese tipo de tatuajes, por lo que se habría arrepentido tiempo después.



Incluso, recalcó lo desagradable e incómodo que es negarse a hacerle un tatuaje a alguien; no obstante, aseguró que siempre pondría en alto la dignidad de una mujer.



En el video Mora muestra el mensaje que le escribió a quien le había pedio la cotización del mensaje: "Qué pena contigo, en el estudio no hacemos ese tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer, en esta ocasión no te lo podemos ayudar".



Finalmente, recalcó que no es necesario tatuarse este tipo de cosas para demostrar el amor por alguien, de lo contrario no sería amor.

Más noticias en EL TIEMPO

Este es el video de Madonna bailando 'La rebelión' del Joe Arroyo: ¿sí tiene 'tumbao'?

Karol G ya rompió cinco Récord Guinness con su último álbum 'Mañana será bonito'

Santiago Ospina le pidió matrimonio a su novia, Laura Estrada, en Nueva York

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS