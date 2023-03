En Tik Tok una tatuadora bogotana denunció que un par de vecinas se han encargado de incomodarla con manifestaciones religiosas. Se trata de Lady Mora, quien tiene cerca de 1.7 millones de seguidores en la red social china.

“Esta situación viene pasando hace como un año. Me he aguantado que me tiren sal, agua bendita, me pongan rosarios en la cara, me griten: ‘Bruja, vete del edificio’, y he tenido toda la paciencia porque pienso que son señoras que están viejitas y locas”, comenzó diciendo en el video, que cuenta con más de 290 mil ‘me gusta’.

“Pero ya llega un punto donde siento que no puedo aguantar. Ya presenté una denuncia legal ante esto”, agregó. Mora aseguró que varios habían sido los factores que la llevaron a tomar medidas en el asunto, entre estos, aparentemente las vecinas se habían referido a su hija, quien es una niña pequeña, y la visitaron en su lugar de trabajo.



También, afirmó que otra forma que encontró para defenderse era haciendo pública la situación. En el clip se pudo ver cómo las mujeres le hacían comentarios sobre los videos que suele subir a redes sociales: “Esos videos que subes a las redes enseñándole aquí a los adolescentes”, le decía una de las vecinas.



En el video también se pudo ver cómo rezaban fuera del apartamento de la tatuadora: “Les gusta madrugar a rezar a mi puerta, también lavarme la puerta con agua bendita”, escribió.



En otro momento, en la publicación, ambas discuten con ella. Según la creadora, las mujeres llegaron cuando estaba a punto de tatuar a un cliente. “¿Y venir a mi estudio de tatuaje no es ser grosera? ¿Ir a mi casa y hacer todo lo que ustedes hacen no es grosería?”, reclamaba Mora, a lo que las mujeres señalaban que la tatuadora: “Le debía abrir su corazón a Dios y creer”.



“Por favor, a todas las personas religiosas que no saben respetar deberían entender que la espiritualidad es personal, no puedes obligar a nadie a creer”, concluyó en el video.



Entre los más de 6 mil comentarios, los internautas rechazaron la conducta de las vecinas, apoyaron a la tatuadora y aseguraron que lo mejor era respetar las creencias de cada quien, por más distintas que fueran. El clip se publicó hace 3 días, se ha reproducido más de 2 millones de veces y, hasta el momento, Mora no ha dado más detalles sobre los avances de la situación.

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS