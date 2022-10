"Ella estuvo ahí conmigo, ahorita no está con nosotros. Yo estoy con las niñas”, dijo el comediante Gerly Hassam Gómez sobre su exesposa, Tatiana Orozco, en meses pasados, cuando anunció que habían decidido tomar caminos separados.

“Donde esté, en algún momento espero que se ría de las bobadas que yo hacía. Estar juntos me ayudó muchísimo y donde esté le agradezco mucho, pues sigue presente porque las ‘chinas’ son su reflejo”, fueron sus palabras en entrevista con el programa especializado en farándula 'Lo sé todo' en su momento.

(Puede leer: ‘Sana que Sana’: Hassam lanza película sobre la lucha contra el cáncer).

También dijo estar pasando por un duro momento de su vida tras la separación.

Lo cierto es que parece haber superado la crisis emocional que atravesó por esas épocas o, por lo menos, es lo que mostró en redes sociales con un punzante video que publicó. "Cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme", se puede leer en el clip, mientras se le ve limpiándose las lágrimas con el dinero, a modo de sarcasmo.

Ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga FACEBOOK

TWITTER

La respuesta de Orozco fue contundente, tanto que generó un 'rifirrafe' en el que han salido a la luz acusaciones de maltrato e infidelidad.



"Da risa, pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. ¡De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a 'tirar aceite' (reírse). No sea 'lámpara'. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga. (...) Yo sé por qué y para qué está haciendo ese show con su mal humor. ¡Pero estoy dispuesta a asumirlo! Y a pelear la pelea legal que se viene. Sé que Dios está de mi lado", escribió ella en su cuenta de Twitter.

Y yo sé porqué y para qué esta haciendo ese show con su mal humor. Pero estoy dispuesta a asumirlo ! Y a pelear la pelea legal que se viene. Se que Dios está de mi lado. — @tata.oro (@goldcurlygirl) October 6, 2022

(Le puede interesar: Hassam responde cuándo regresará a hacer comedia en la televisión colombiana).

Así siguió la retahíla de trinos, a lo que Hassam decidió responder por medio de un video en vivo en Instagram. Aseguró que el proceso de divorcio fue costoso y dio a entender que así lo fueron, también, sus 18 años de matrimonio: "Fui la persona que tuvo que asumir toda la parte económica y en los 18 años también fue así".



Además, cuestionó a Orozco por la lejanía con sus dos hijas de la que él la acusa, implicó que ella había sido infiel durante su relación con la frase "Los mozos no dan la cara" y le reprochó el comentario sobre su físico de Twitter: "Sí yo no tenía dientes, ella tampoco tenía otros atributos, que, entre otras cosas, fueron pagados con mi trabajo".

Mis hijas tienen una dependencia emocional a su papá FACEBOOK

TWITTER

La empresaria no guardó silencio y contó su versión de lo hechos en un live de Instagram: "Él dice que no es un hombre maltratador y sí es un hombre maltratador. Hubo múltiples infidelidades por parte de él y sí, a lo último, también yo; porque yo duré dos años separada y cuando intentamos volver, no se logró", explicó Orozco.



También afirmó que, aunque es verdad que Hassam fue quien sostuvo económicamente a la familia gracias a su crecimiento profesional en la industria de la comedia, ella asumió se puso en segundo lugar, junto con sus hijas, para permitirle seguir adelante con sus proyectos: "Sí, un hombre muy proveedor, pero un hombre muy humillante".

(Le recomendamos leer: Hassam le respondió a su exesposa sobre supuesta nueva relación).

Finalmente, dijo que tuvo que empezar de ceros y que lo perdió todo: a sus mascotas, sus proyectos, su hogar y a sus hijas. Por eso, decidió que peleará, porque no tiene "nada que perder". Según ella, no lo había hecho por respeto a su progenie.

Más noticias en EL TIEMPO

Impuesto a las iglesias que propone la reforma tributaria pasó en primer debate

Revelan detalles aterradores de la muerte de la actriz Beatriz Álvarez-Guerra

Bloque Occidental de las disidencias dice que se acogerá a cese al fuego

Tendencias EL TIEMPO