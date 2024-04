Tatiana Murillo, la 'Barbie' colombiana, revela detalles sobre su cambio físico: ¿cuántas cirugías tiene?

El nombre de Tatiana Murillo quizás no es conocido por muchos, pero cuando la mencionan por su apodo, la 'Barbie' colombiana, varios la identifican. Ella es una creadora de contenido que suele compartir su estilo de vida y los múltiples procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido para parecerse a la conocida muñeca a través de sus redes sociales.

La influencer desveló en una reciente entrevista el número total de cirugías estéticas que tiene. Murillo cuenta con una considerable cantidad de seguidores en Instagram, que reúnen a una comunidad de más de 454 mil personas.

Su apariencia suele generar curiosidad por su cabello rubio, labios gruesos y nariz fina. Fotos de su juventud dejan ver el notable cambio físico que tuvo para convertirse en la 'Barbie' colombiana.

Ante las dudas que tienen sus seguidores, ella confesó al programa de entretenimiento 'Lo sé todo', de Canal 1, todos los procedimientos que tiene en su cuerpo y rostro.

Al conversatorio fue invitada con su hija, Sofía Vélez Murillo, quien reveló que fue atacada por los internautas por un video en el que fue comparada con Ariana Grande.

"Yo soy demasiada fan de Ariana Grande (...) Que me dijeran que me parecía a ella, se me hacía supercómico e increíble", dijo la joven. Además, ella confesó que sí tiene una cirugía: "Tengo una rinoplastia y ya".

En el caso de la creadora de contenido, admitió en total el número de procedimientos: "Tengo más de 30 procedimientos encima, no me puedes preguntar cuántos porque ya lo olvidé, ya perdí la cuenta”.

Ella detalló que uno de los cambios más significativos que tuvo fue el color de su piel: "Me tocó hacer una dieta. Alimentos que no activan la melanina de la piel que son la zanahoria, no podía comer zanahoria porque, efectivamente, yo les he contado que me sometí a un tratamiento hace como unos ocho años en Medellín".

A 'Lo sé todo' la mujer contó un procedimiento del cual se arrepintió. "Yo creo que cuando mis labios, que me inyecté ácido hialurónico y se encapsuló", dijo. Sin embargo, aseguró que fue solucionado con una nueva cirugía.

Más noticias en EL TIEMPO

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO