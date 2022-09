Los fanáticos en las redes sociales se sorprendieron en las últimas horas cuando vieron la buena relación que hay entre Pipe Bueno y Tatán Mejía. Los dos sostienen una larga amistad y hasta pasan tiempo en la casa del otro.



En una particular visita de Pipe Bueno, Maleja los encontró mientras discutían en la terraza de su casa a las afueras de Bogotá. La familia acababa de terminar el almuerzo que el motociclista cocinó para sus amigos.



La conversación inició cuando los hombres se pusieron a comparar sus depilaciones de pecho. Cada uno expuso su punto de vista y explicaron por qué piensan diferente sobre el tema.



Los dos estaban vestidos de manera parecida, lo que desencadenó las risas y comentarios de Maleja: “Usted se pone de acuerdo con sus amigos para comer cangrejo y para..” le expresó la presentadora a su esposa.



Pipe Bueno y ‘Tatán’ se burlaron del comentario y entre risas compararon la longitud de sus camisetas de esqueleto. Advirtieron que con ese tipo de prenda, quedaban sus torsos a la vista.



“Pero, mi amor, si usted acaba de hacerse el láser en el pezón. Muestre pezón”, señaló Maleja al deportista.



El comentario llamó la atención de Pipe Bueno que desconocía que su amigo se depilaba el pecho. Inmediatamente preguntó más sobre el asunto y aseguró que prefiere no realizarse este procedimiento.



“Sí me dolió, pero no hay nada más ‘mañé’ que pelo de pezón de hombre. Pelo de tetilla de ‘man’”, afirmó ‘Tatán’.



La pareja de Luisa Fernanda W insistió que en su caso, no se notaban los vellos en su pecho. Al final los dos concluyeron que cada quien decidía cómo se sentía mejor con su cuerpo.

La tierna foto de ‘Tatán’ y sus hijas

Hace unos días el exparticipante de ‘MasterChef celebrity’ compartió una foto con sus seguidores que conmovió a los internautas. La imagen tiene de protagonistas a sus pequeñas hijas junto a él.



Guadalupe, de diez años, y Macarena de cinco, aparecen acostadas durmiendo y abrazadas a su papá. ‘Tatán’ subió orgulloso la instantánea con cada una a su lado.



La publicación causó comentarios de cariño en redes sociales. Los seguidores de la pareja le escribieron para felicitarlo por su labor como padre y por el amor que siempre muestra por las menores.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo Foto: Instagram: @maleja_restrepo

