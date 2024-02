Tatán Mejía y Maleja Restrepo no estarán en ‘La casa de los famosos’: esta es la razón

Una de las parejas más consolidadas en la farándula colombiana es la de la presentadora Maleja Restrepo y el corredor de Freestyle Motocross Tatán Mejía, quienes fruto de su amor, ya tienen dos hijas: Guadalupe y Macarena.



‘La casa de los famosos’ es uno de los próximos estrenos en la televisión nacional que se aproxima, por lo que muchas personas están preguntándole a los diferentes actores, cantantes y deportistas colombianos si serán parte del ‘reality’.

Hasta el momento, se sabe que hay 11 personas confirmadas de las 22 que estarán en la 'casa estudio'. Entre ellos, Diana Ángel, Martha Isabel Bolaños, Sebastián Gutiérrez, Julián Trujillo, ‘La segura’, Miguel Melfi, Omar Murillo, José Miel, Isabella Santiago y ‘Culotauro’.



@lacasadelosfamososco 🤩 ¡Retocando detalles! Así están Carla Giraldo y Cristina Hurtado, quienes están tan ansiosas como nuestros 22 famosos por el comienzo de #LaCasaDeLosFamososCol , donde la vida se verá sin filtro. 😱 🎬 No te pierdas el GRAN ESTRENO de #LaCasaDeLosFamosos este 11 de febrero a las 8:00 p.m. por el @CanalRCN y 24/7 SIN CENSURA en la app de @ViX. 🔥 @Carla Giraldo @CRISS HURTADO ♬ sonido original - LaCasaDeLosFamososColombia

Tatán Mejía y Maleja Restrepo revelan por qué no serán parte del 'reality'



Debido a las expectativas que los colombianos tienen sobre esta nueva producción, están buscando por su propia cuenta quiénes serán las demás personalidades del programa de televisión. Maleja Restrepo y Tatán Mejía no fueron la excepción y por esto decidieron aclarar las dudas de sus seguidores.



“No vamos a estar en ‘La casa de los famosos’, por ahí ‘Carlitos’ Ochoa había echado el chisme que estaríamos allí, pero solo es un chisme incorrecto, Carlos, llame y pregunte que yo le puedo decir, usted es mi parcero”, expresó el deportista.



Tras esto, la actriz decidió tomar la palabra para explicar que: “La verdad hicimos un 'casting' para otra cosa, no para estar dentro de ‘La casa de los famosos’, sino para ser los reporteros digitales. Ese sí es el chisme, pero no quedamos”.



Pese a que no quedaron como ‘host’, revelaron que Lina Tejeiro y Roberto Velásquez son los seleccionados para el cargo, que consiste en acompañar a los televidentes para narrarles y contarles todo lo que ocurra en ‘La previa’ y ‘El aftershow’ en la plataforma virtual de Vix.



El ‘reality’ no solo podrá observarse en el ‘Canal RCN’ sino también en la plataforma mencionada, en la cual se darán detalles exclusivos de la competencia.

Tatán y Maleja saltan al cine

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO