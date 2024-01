Tatán Mejía y actor de ‘Enfermeras’ se hicieron la vasectomía: 'Es un acto de amor'

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una pareja de famosos colombianos, conocidos por su historia de amor que ha cautivado a sus millones de seguidores en redes sociales. Ambos son figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento y de forma frecuente comparten detalles de su relación con los internautas.

Maleja Restrepo es una actriz y presentadora colombiana, conocida por su participación en producciones televisivas y en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su vida personal, familia y experiencias diarias. Por otro lado, Tatán Mejía es un reconocido deportista, que ha logrado varios reconocimientos importantes, también se ha destacado como presentador e influenciador en redes sociales.

La envidiable historia de amor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía ha sido ampliamente compartida en sus redes sociales, donde han mostrado momentos especiales, anécdotas y vivencias juntos. Además, la pareja ha sido muy abierta al hablar sobre su relación y la forma en que han superado juntos los desafíos y dificultades de la vida en familia.



En los últimos años, la pareja compartió que Tatán Mejía se realizaría la vasectomía, pues en pareja y junto a sus dos hijas Guadalupe y Macarena lo hablaron y llegaron al acuerdo de no ampliar su familia.



Recientemente, se supo por medio de las redes sociales que el momento de realizar el procedimiento por fin llegó, pues, se sabe que Tatán Mejía asistió a Profamilia con su esposa y su gran amigo Camilo Sáenz, quien también se realizó la vasectomía.



En medio de risas, el deportista caldense aseguró que “La tercera es la vencida”, pues se sabe que ya había ido en ocasiones anteriores y no se había realizado el procedimiento por ‘miedo’.

Tatán Mejía y Camilo Sáenz aseguraron que “nunca en la vida habían sentido tanto miedo”, además, aseguran que es un momento muy intimidante donde solo pensaban en que “lo tienen chiquito”.



“En mi vida he saltado 9 tractomulas, he hecho baclin en moto, también superman baclin y muchas cosas raras que dan miedo, pero la vasectomía da miedo, ya me he arrepentido dos veces y por fin estamos listos, me voy a capar”, dijo Tata Mejía.



También, el actor Camilo Sáenz acompañó a Mejía en el procedimiento y se sometió a la vasectomía, dijo: “Este es el momento de despedirnos, de darle gracias a las hijas que tenemos, que no van a volver a tener hermanitos, es un momento muy nervioso”.

Tras compartir todo el proceso al que se sometió, por medio de sus historias de Instagram, su esposa, Maleja Restrepo, le dedicó unas hermosas palabras de agradecimiento, asegurando que es un ‘gran acto de amor’.



“La vasectomía es un acto de amor. Hay decisiones personales que le hacen tanto bien a la pareja, tantos mitos acerca de la vasectomía nos alejan de entender la poderosa herramienta que es cuando decidimos, en nuestro caso, no tener más hij@s”, dijo la caleña.

Los famosos bromeaban con las recomendaciones postoperatorias, pues la especialista encargada del procedimiento les aseguró que durante los próximos tres meses sus cuerpos tendrán más espermatozoides que nunca, por lo que sus parejas deberán continuar con la planificación habitual y para expulsarlos solo es por medio de la eyaculación.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

