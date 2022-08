Sebastián 'Tatán' Mejía, exparticipante de 'MasterChef Celebrity', se encuentra de viaje con su familia en la isla de San Andrés. Desde allí publicó un video en el que expresó su inconformidad con unas personas que estaban almorzando cerca a él.



Según mostró Mejía, esposo de la actriz Maleja Restrepo, unos comensales que estaban a su espalda tenían un parlante con música a alto volumen.



"Me incomoda mucho la gente que no respeta el espacio ajeno... que se sientan en cualquier restaurante y ponen su bafle durísimo gústele o no le guste a la gente la música que está escuchando. Es como 'me importa un cu%@ lo que piensen los demás'", dijo visiblemente molesto el colombiano.



Y agregó: "Quiero recordarles que su libertad termina donde comienza la de los demás".

El motociclista, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, terminó diciendo que "hay personas que se creen los dueños del mundo y pasan por encima de los demás".

