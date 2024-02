Tatán Mejía y Maleja Restrepo se casarán otra vez: así fue la romántica propuesta

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una pareja de famosos colombianos, conocidos por su historia de amor que ha cautivado a sus millones de seguidores en redes sociales. Ambos son figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento y de forma frecuente comparten detalles de su relación con los internautas.



Maleja Restrepo es una actriz y presentadora colombiana, conocida por su participación en producciones televisivas y en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su vida personal, familia y experiencias diarias.

Por otro lado, Tatán Mejía es un reconocido deportista, que ha logrado varios reconocimientos importantes, también se ha destacado como presentador e influenciador en redes sociales.

Le puede interesar: Colombianos venden tamales en EE. UU. y ganan hasta 800 mil pesos al día

La envidiable historia de amor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía ha sido ampliamente compartida en sus redes sociales, donde han mostrado momentos especiales, anécdotas y vivencias juntos. Además, la pareja ha sido muy abierta al hablar sobre su relación y la forma en que han superado juntos los desafíos y dificultades de la vida en familia.



En las últimas horas, se conoció que la pareja llegará al altar por segunda vez, pues en una romántica propuesta con sus dos hijas, Guadalupe y Macarena, Tatán Mejía le pidió a su esposa renovar los votos.



Se sabe que la propuesta ocurrió en un momento inesperado, mientras estaban en una fogata en su casa campestre, ubicada en La Calera, y bajo la complicidad de sus hijas, le volvió a pedir matrimonio a su amada, con quien se casó en 2011.



Por medio de sus redes sociales, la pareja compartió detalles de su nuevo compromiso, Maleja Restrepo dijo: “Tatán llevaba como dos meses arreglando un lugar de la casa superbonito con fogata, lucecitas y de todo. Ni por enterada que este lugar existía en la casa”.

“Ayer me dice y me dice ‘tienes que ir al museo del asado, tienes que seguir la luz’, y había una luz. No estaban las niñas ni nada. Por allá abajo se escuchaba una música. Entonces yo con mi bata y en chanclas por los potreros, bajo y están estos tres, y empieza cada uno a decirme unas palabras hermosas, y luego Sebas saca una caja con lucecitas y me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo, otra vez?’”

También puede leer: El ‘pueblo privado’ de Colombia: solo entran las personas que están en lista

De igual forma, dijo que solo pudo expresarse por medio de sus lágrimas, ya que no le salían palabras, pero finalmente sorprendió con un rotundo SÍ.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO