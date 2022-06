De la mano de ‘BitSports’, el corredor manizaleño lanzará en su 'Marketplace' la primera serie de NFTs –Non Refungible Token o Token no fungible- referentes al motocross en Colombia, deporte en el cual es una figura muy importante.

La colección de activos digitales –que son 4.100 ítems– será llamada ‘Adrenalina’ y estará disponible en su 'Marketplace' a partir del 24 de junio de 2022 a las 6 de la tarde. Por lo que explica un comunicado oficial de la empresa, estos serán catalogados como comunes, raros y exclusivos.



Además, explica que los precios comenzarán en $20.000; sin embargo, esto aumentará dependiendo a la categoría y a los beneficios que cada una ofrece.



Por ejemplo, para la sección de ‘comunes’ se pueden esperar sorteos de video-saludo, una camisa autografiada por Tatán y un ‘meet and greet’ virtual.



Para ‘raros’ se ofrece también el sorteo de otra camisa autografiada al igual que una gorra y está la opción de ‘meet and greet’ virtual.



Y para la categoría de ‘exclusivos’, los beneficios son mucho mejores, pues incluye un ‘meet and greet’ presencial, una clase presencial de motocross y otra con opción virtual de cocina. Esto teniendo en cuenta que Mejía actualmente se encuentra concursando en el programa ‘MasterChef Colombia’, del canal RCN, en el cual ha demostrado grandes dotes de cocinero.

BitSports y su propuesta en el deporte

Este lanzamiento viene después de que la compañía ‘BitSports’ se posicionara como la primera Sportech colombiana en “utilizar la tecnología blockchain” la cual, además, “busca crear nuevos productos y servicios en el sector deportivo”.



De hecho, el 15 de junio lanzó el primer 'Marketplace' de NFTs exclusivo de deportes con su primera colección disponible: la de Abel Aguilar, futbolista colombiano.



Alan Kraus, cofundador de ‘BitSports’, ha comentado que su público objetivo son los fanáticos: “Nuestros productos y experiencias están diseñadas para darle acceso a los aficionados del deporte al universo del blockchain por medio de la tecnología, pero con una experiencia simple y divertida”.

Incluso, la apuesta de esta empresa está dirigida a que los fanáticos puedan participar más y tener mayor interacción con sus deportistas favoritos para que, de la misma manera, los clubes deportivos tengan mayores canales de ingresos a través de los NFTs.



Aunque actualmente el negocio aún no es muy conocido en Colombia, el comunicado oficial de ‘BitSports’ reporta que actualmente ya mueve en el mundo alrededor de 500 millones de dólares e incluso se estima que en los próximos 10 años alcance ventas de hasta 10.000 millones de dólares, por lo que debe estar en la mira de los empresarios.

