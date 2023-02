A tan solo unas semanas del estreno de ‘Survivor, la isla de los famosos’, son muchos los participantes que han ‘tirado la toalla’. Las condiciones extremas, las exigentes pruebas, el aislamiento y la falta de insumos básicos son factores que han ido, poco a poco, arrastrando a los concursantes a tomar una radical decisión: renunciar.



Lo hizo Mateo Carvajal, quien se erigía como uno de los competidores más fuertes, luego de no poder soportar las exigencias físicas del programa, pero a la lista también se sumaron celebridades como Manuela Gómez, exprotagonista de novela, y el exfutbolista MacNelly Torres.

“Es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción. También mucha gratitud hacia el canal, porque de verdad es un formato excepcional, muchachos (...) Los que se quedaron allá en la isla, mis respetos.Yo se los dije antes de salir, ustedes me ganaron, ustedes son más grandes solamente por no renunciar, por quedarse acá, por hacer ese esfuerzo que yo no pude”, dijo Carvajal en sus historias de Instagram, una vez salió al aire la noticia de su retiro voluntario.

Facebook Twitter Linkedin

Mateo Carvajal y Manuela Gómez fueron dos de los participantes que renunciaron voluntariamente a la competencia. Foto: Instagram: @mateoc17 / @manugomezfranco1

(Lea también: Tatán Mejía: ‘A veces los concursantes creen que uno es el enemigo’).

La renuncia de estos concursantes generó revuelo en redes sociales. Los televidentes no perdonaron la osada decisión de estos famosos, pero, al parecer, tampoco lo hizo ‘Tatán’ Mejía, quien durante la última emisión del concurso no solo recordó su paso por el reality, sino que lanzó un contundente mensaje.

‘Tatán’ Mejía critica a quienes renunciaron a la competencia

El capítulo 11 de ‘Survivor, la isla de los famosos’ estuvo repleto de sorpresas: los televidentes fueron testigos de una batalla campal en la prueba de inmunidad individual y, como si fuera poco, contemplaron un decisivo ‘Concejo Tribal’.



Luego de que Catalina Londoño se hiciera con el triunfo de la prueba de inmunidad individual, una dura noticia llegó para la tribu Amazonas. Marcela Reyes, ‘la reina de la guaracha’, tuvo que dejar la competencia por recomendación médica, tras presentar complicaciones con los biopolímeros en sus glúteos.

(Siga leyendo: Maleja Restrepo reveló por qué está separada de su esposo Tatán Mejía).

“Mi criterio médico es que no debes continuar porque quiero que te hagas la resonancia, quiero mirar cómo están esos biopolímeros. No quiero poner en riesgo tu salud, tu bienestar”, dijo una integrante del equipo médico a la Dj.

Facebook Twitter Linkedin

Marcela Reyes tuvo que abandonar la competencia tras complicaciones de salud. Foto: Canal RCN

Al repentino anuncio, sobrevinieron algunas reflexiones respecto a los vínculos creados en la tribu y, en medio de las confesiones, ‘Tatán’ Mejía lanzó un contundente mensaje en relación a las prontas salidas de varios concursantes.



“Esto no es un club de amistad. Nunca antes en otro reality de supervivencia habíamos tenido tantas renuncias. En el mío, nunca se me cruzó por la cabeza renunciar. No era una opción”, señaló Mejía, quien funge como presentador en esta edición del programa televisivo.



Y, segundos después, añadió: “Esto es personal, de querer entender qué está pasando, porque hemos visto renunciar gente muy fuerte, gente que definitivamente no aguantó y no pudo con la cabeza. Hay que entender, desde mi punto de vista de participante, ¿qué está pasando?”.

Facebook Twitter Linkedin

En medio del 'Concejo Tribal', 'Tatán' aprovechó para indagar respecto a las causas de las renuncias al programa. Foto: Canal RCN

(De interés: ¿Cúando empieza La Isla de los famosos y qué premio se llevará el ganador?).

Para tratar de responder un poco a esta pregunta, el también corredor de motocross decidió cuestionar a Paola Usme, quien, según él, es una “niña pupi -como coloquialmente se le dice a los personas con gran poder adquisitivo- que ha demostrado ser mucho más fuerte que otros “niños pupis” de la ciudad de la eterna primavera que pasaron por la competencia.



“Yo considero que soy muy fuerte mentalmente (...) Para mí no es una opción renunciar, voy a llegar hasta donde la mente me lo permita, pero quiero llegar más, lograr más y ver hasta dónde soy capaz”, señaló Usme delante de sus compañeras.

El ‘Concejo Tribal’ dejó como eliminada a la modelo y presentadora Sara Uribe, quien en ocasiones anteriores ya había manifestado su deseo de salir de la competencia.

Más noticias en EL TIEMPO

‘Tito el Bambino’ se enojó con un fanático y le tiró una camiseta en la cara

‘Epa Colombia’ cumple su condena este 2023 e internacionalizará sus productos

Alberto Linero se habría casado con su novia, María Alcira Matallana

Una mujer que estuvo ‘muerta’ por 27 minutos resucitó y escribió extraño mensaje

Clara Chía y los mejores memes del 'golpazo' que se dio caminando con Piqué

VALERIA CASTRO VALENCIA

Redacción Tendencias