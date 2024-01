‘Tatán’ Mejía habló sobre su enfermedad: 'A uno le toca lidiar con uno mismo'

El influencer y deportista Tatán Mejía se hizo conocido en ‘La Isla de los Famosos’, en 2007, y desde ahí, junto a su pareja, la también participante del reality Maleja Restrepo, se ha convertido en un personaje muy importante de la farándula colombiana.



Los más de 2,3 millones de internautas que siguen a Mejía en redes sociales son testigos diarios de la historia de amor que el deportista vive con Maleja, basada en la amistad y la compinchería y ya acompañada de dos hijas: Guadalupe y Macarena.

Tanto Maleja como Tatán son muy abiertos con sus seguidores en redes sociales. Suelen compartir aspectos de su vida cotidiana, personal y privada, como, por ejemplo, que Mejía se hizo la vasectomía el pasado 20 de enero.

Otra cosa que compartió el experto en freestyle motocross con sus seguidores, y que no tiene tanto que ver con su pareja, es que durante toda su vida ha sufrido de un Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).



De acuerdo con la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, “El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez”.



“Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas (pueden actuar sin pensar cuál será el resultado) o ser excesivamente activos”, agrega el portal.

“Cuando tienes TDAH tienes que protegerte de ti mismo, ayudarte un poquito (...) Me toca amarrar las candelas, me toca acomodar todo en un solo lugar para no perderlos. Todo debe estar en su lugar y en el lado que es, o si no, se me pierde todo muy fácil, y lo que más pierdo me toca amarrarlo, a uno le toca lidiar con uno mismo”, reveló el influencer a través de su cuenta de Instagram, en un video donde mostraba la distribución de los artículos que tiene en su cocina.



