Sebastián ‘Tatán’ Mejía ha tenido la costumbre de tener dinámicas en redes sociales de preguntas y respuestas con sus seguidores, hablando de su vida, sus proyectos a futuro y su relación con Maleja Restrepo.

Y es que Mejía, oriundo de Manizales, es una persona muy activa en sus redes, pues no es raro para sus seguidores encontrar múltiples historias de su diario vivir en su carrera en los medios y en el motocross, así como la vida familiar con su esposa e hijas.

Sin embargo, ‘Tatán’ ha sido más reservado al momento de hablar sobre temas puntuales y controversiales, tales como política, actualidad e, incluso, la religión. Cosa que cambió en su última dinámica con sus seguidores.

En dicha sesión, Mejía se confesó frente a algo inédito, y era frente a sus creencias religiosas; algo que el bicicrosista nunca ha hablado, por lo que aprovechó la ocasión y la pregunta para hablar sobre este tema.

Y es que ‘Tatán’ explicó de una forma breve que no se considera creyente de ninguna religión y, además, simplemente se aferra a lo que él hace en su día a día.

“Yo voy a confesar una vaina, y es que no soy religioso. Me aferro siempre a mi entrenamiento y no le echo la culpa a Dios o a la Iglesia, de lo que me pasa. Y no dejo en manos de nadie lo que me pasa y lo que va a pasar”, manifestó Mejía.

Pese a su postura frente al credo, el manizaleño también aclaró que respeta las creencias de las personas.

Además, explicó que su esposa, a diferencia de él, si acude a la iglesia con frecuencia: “Si usted lo hace es perfectamente válido. En mi casa, mi mujer va a misa y todas esas cosas, yo no. Y las dos son perfectamente válidas”.

Con respecto a la formación espiritual de sus hijas Magdalena y Guadalupe, ‘Tatán’ explicó que ambas tendrán el libre albedrío de escoger en lo que vayan a creer: “Mis niñas se están criando en los dos mundos. Ellas escogen lo que quieran”.

