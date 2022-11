La modelo colombiana y creadora de contenido 'Tata' Becerra reveló para sus más de 1.5 millones de seguidores cómo es la vida en pareja con el cantante vallenato Peter Manjarrés, a quien constantemente le llegan mensajes de sus fanáticas enamoradas.



Ambos conforman una de las relaciones más populares del gremio musical vallenato y una de las familias más solidas de la farándula colombiana junto a sus dos hijas Mariana y María del Carmen.

Con una dinámica de 'pregunta-respuesta' en las historias de Instagram, María Alexandra 'Tata' Becerra respondió a varias de las dudas más populares que tienen sus seguidores sobre la relación con uno de los artistas vallenatos más conocidos del género musical.



Sin embargo, destacaron tres interrogantes principales sobre si a ella le molestaba o no que su esposo recibiera tantos mensajes de mujeres y que, además, viera las fotos de algunas de ellas.

Una de sus seguidoras le preguntó puntualmente por su opinión sobre las mujeres a las que llamaban "bobas" por ser tranquilas y "no hacer show".



"Eso no es ser boba, eso es ser inteligente, porque nada que ver hacer show, para mí, no juzgo a nadie ni nada. Pero no soy de hacer show y nunca los he hecho", respondió la modelo.

Pero aprovechando la respuesta anterior, otra internauta quiso ser más directa y le preguntó qué opinaba de las mujeres que "son coquetas" con su esposo delante de ella.



La creadora de contenido también respondió sin titubear:"Son fans, las respeto a todas, entiendo que él es un artista entonces tiene muchas admiradoras por ahí. Fans y admiradores también, lidiar con todo".

Sin embargo, una de las dudas más controversiales, fue cuando otra usuaria le preguntó qué pensaba "de los hombres que ven mujeres en las redes y no hablo de famosas, sino de mujeres cerca".



Aunque parecía una pregunta con trampa, 'Tata' Becerra respondió de forma tranquila:



"No pasa nada. Miren, si hablamos de Peter [...] no pasa nada, porque las redes son pa' eso, pa' ver y para eso sigues a las personas. Si Peter está al lado de mí, pasa el Instagram y está una mujer y le hace zoom, yo me rio. ¿Qué pasa? No pasa nada", señaló.​

'Tata' Becerra y 'Peter' Manjarrés se casaron en 2016 y desde allí han tomado más fuerza en las redes sociales, donde además de mostrar sobre sus profesiones, comparten detalles sobre la vida en familia, ser padres y la convivencia en la relación.

