'Yo le recibí los 20 millones de pesos': Tarzán sobre millonario fraude a tiendas Ara

En días anteriores se informó la noticia de que el exparticipante de 'El Desafío', Tarzán, había participado en el fraude a la cadena de mercados Ara por más de 2.300 millones de pesos.



Andrés Alfonso Miranda Mendoza, como es su nombre de pila, fue enviado a prisión domiciliaria por el Juzgado 36 penal de Bogotá y contó cómo ocurrieron los hechos en los que se vio involucrado.



Según la información dada por medio como 'Zona Cero', este fraude ocurrió hacia el mes de mayo en 2023 en medio de una alerta en las oficinas del banco Davivienda en Cartagena.



En ese momento hubo una millonaria transacción por 2.300 millones de pesos a nombre de Jerónimo Martins Colombia S. A.; es decir, desde Tiendas Ara, hacia varias cuentas corrientes de esa entidad bancaria e incluso algunas de Daviplata.



La Fiscalía determinó que estas transacciones se habían realizado desde una cuenta falsa de una empresa de mariscos que es proveedora de Tiendas Ara y que se había falsificado un certificado de Cámara de Comercio para aparecer como representante legal.



Las personas a las que llegó esta gran suma de dinero fueron Brainer Castro Padilla, Deisy Cuadro Narváez, Yulieth Pauline Rodríguez Pérez, Camilo González, Eduardo Carcamo y Gloria Stefanny Gil Gil y el exparticipante de 'El Desafío' Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido como 'Tarzán'.



Frente a esto, el deportista dio sus declaraciones a 'La red' confirmando que recibió el dinero por hacerle un favor a uno de sus amigos: "Era una cuenta del proveedor que estaba bloqueada y la suplantaron, allí el supermercado consigna los 2.300 millones de pesos".



Asimismo aseguró que, las empresas fantasma a las que habían consignado esta cuenta se habían creado este año y que él prestó su cuenta usada en redes sociales para hacerle el favor a su amigo.



"Allí fue donde el amigo mío me pdiió el favor que le recibiera ese dinero y yo son más preámbulos, le dije que sí, le recibí esos 20 millones de pesos. Los recibí directamente de la cuenta suplantada y por eso me ponen que soy en primer grado".



Luego de confirmarse que él había recibido el dinero, fue enviado a prisión como una medida preventiva: "Me enviaron a la cárcel de Sogamoso para hacer el traslado a la prisión domiciliaria".



Andrés Alfonso Miranda Mendoza estuvo 15 días allí y no le han dado condena porque no aceptó los cargos y espera las demás audiencias: "Me pueden revisar mi celular, me pueden esculcar donde quieran, en la Fiscalía en la Dian y no van a encontrar nada".



Tarzán aseguró que nunca ha pensado en hacerle daño a nadie, incluso que cuando ha pasado hambre "he pedido cuando tengo hambre y si no me dan, yo aguanto hambre".



De la misma manera, puso a disposición su celular y sus redes sociales para demostrar su inocencia, "yo no actué de mala fe, no estuve en el banco falseando documentos para dañar a alguien".



Aprovechando la entrevista, hizo un llamado a ese amigo que le pidió recibir el dinero "él es el que puede decir la verdad. Ahorita no sé dónde estará viviendo", finalizó.

