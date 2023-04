Frase de la semana: "Si permites a alguien ser quien es y él te permite ser quien tú eres, eso es amor. Cualquier otra cosa es tortura”, Ra Uru Hu.

Aries

Reina de Bastos

Esta semana tu fuego se convierte en tu mayor motor. Tu energía vital está alta, y tu creatividad y sexualidad pueden expresarse abiertamente. El panorama se aclara y te das cuenta del uso que quieres darle a tu tiempo en este momento, cuáles son los sueños que vale la pena concretar y qué estás listo para dejar atrás. Puedes disfrutar de tu sensualidad sin ataduras y ser magnético sin necesidad de disimular tu poder. Comparte tu amor, tu alegría y entusiasmo con los demás.

Tauro

Dos de Espadas

Es una semana para pensar en ti y abrir espacios para el descanso y la contemplación. Es posible que tu mente esté muy activa, ya sea porque sigues analizando una situación del pasado o porque estás proyectando tus ansiedades e inseguridades en el futuro. El Dos de Espadas te invita a observar tus mecanismos mentales para que puedas cambiar esos pensamientos negativos que no te están apoyando. Sal de la dualidad escribiendo, meditando o pasando un tiempo en la naturaleza.

Géminis

Paje de Bastos

Has llegado muy lejos y no es momento de dudar de ti. Tus sueños se están cumpliendo y ahora te enfrentas a nuevos desafíos y posibles cambios de lugar o de rutina que te tienen nervioso. No caigas en la trampa de tu ego que te hace creer que aún no estás listo o que te falta experiencia. No alimentes esos pensamientos que te hacen ver pequeño y te llenan de miedo. Confía en tu poder personal, cultiva el amor propio y lánzate a este nuevo reto con alegría y gratitud. Todo estará bien.

Cáncer

La Papisa

La Papisa te invita a dejar de juzgar tus frutos. Muchas veces no confías en tus sueños porque dudas de la respuesta del mundo exterior. No sabes si las cosas resultarán como anhelas y si los demás lo recibirán como tú quieres. Cuando dudas, paralizas la acción. Esta semana ve muy profundo. Conecta con tu tesoro interior a través del silencio, la escritura o la meditación y suelta las cargas que has puesto sobre tu trabajo o tus proyectos. Haz lo que te corresponde y libera el resultado.

Leo

Reina de Copas

Durante esta semana conecta con tu energía femenina. La vida te invita ser más receptivo y a fluir con tus emociones. No es momento de analizar con tu mente lo que está sucediendo, es momento de sentir y de confiar. Desapégate de tus expectativas y demandas y ábrete a recibir lo que estos días quieren entregarte con gratitud y confianza. Además, elige escuchar a tu corazón y compartir con generosidad con tus seres queridos. Si necesitas tomar decisiones, deja que tu intuición te guie.

Virgo

As de Espadas

Es una semana para observar tus mecanismos mentales y continuar el trabajo de cambio de creencias. El As de Espadas te recuerda que tus pensamientos son los únicos que pueden hacerte daño. Decide muy bien qué tipo de pensamientos vas a cultivar, ya que unos te darán paz y dicha mientras otros te llenarán de miedo y escasez. Podrías escribir en una libreta tus pensamientos diarios para liberar a la mente. Luego revísalos, ponlos en duda y cámbialos por otros más amorosos.

Libra

El Arcano sin Nombre

Comienza una semana muy intensa que te pide ser totalmente honesto contigo y con los demás. Es el momento de enfrentar tus miedos y resistencias y preguntarte si realmente estás llevando la vida que deseas. ¿Amas lo que haces? ¿Eres feliz en tu relación de pareja? ¿Tienes deseos que no has realizado o dolores que no has superado? El Arcano sin Nombre te recuerda que la vida hay que aprovecharla, te pide ser valiente y actuar en coherencia con tu alma. Llegó la hora de cambiar.

Escorpión

As de Bastos

Esta semana trae nuevas oportunidades laborales o la posibilidad de comenzar proyectos que te emocionan mucho, pero es clave que enfoques tu energía y mantengas tu optimismo. Recuerda que el día de la siembra no es el día de la cosecha, así que no te apresures y aprende a disfrutar del proceso. Activa tu poder personal y tu fuego interno. Disfruta todo lo que puedas, haz lo que más te gusta, entrégate a la energía del eros y permítete ser una canal de nueva información.

Sagitario

Ocho de Espadas

Este arcano te presenta dos caminos. Si lo vives desde su luz, te trae un gran poder y fuerza mental, así como la posibilidad de manifestar tus sueños. Tu energía se enfoca y puedes tener una profunda conexión y gozo espiritual. Pero si estás vibrando con la sombra del Ocho de Espadas, es posible que te sientas perdido, que creas que no tienes el poder para tomar decisiones y te sientas preso de tus circunstancias. Si es así, vuelve a ti. Reconoce quién eres y elige de nuevo.

Capricornio

Cuatro de Oros

El Cuatro de Oros te pide ordenar tus finanzas y comenzar a saldar tus deudas. Por un lado, te asegura que nada te faltará y que cuentas con la solidez necesaria para enfrentar este momento. Por otro, te pide cambiar la estructura mental con la que te vienes relacionando con el dinero. Te recuerda que no puedes apegarte a él y que tu seguridad no radica en cuánto tienes en el banco. Tu seguridad nace de un estado interno de tu ser. Deja que el dinero fluya y confía en tu abundancia.

Acuario

El Papa

El Papa te invita a ser coherente y a alinear tu cabeza con tu cuerpo y tu corazón. Observa cuándo dices algo que realmente no crees o cuándo te quedas callado por miedo a incomodar a los demás. Es momento de expresar tu verdad y de compartir tus conocimientos. Conecta con tu intuición y sigue la guía certera de tu corazón. Estás listo para honrar tu camino y hacerlo a tu manera. También es buen momento para estudiar algo nuevo, profundizar en tu espiritualidad o asistir a un retiro.

Piscis

Nueve de Copas

Tus emociones son tu guía. Permítete sentir y entrégate, sin ninguna duda ni resistencia, a este momento de profunda depuración y sanación. Estás liberando cargas, perdonando asuntos del pasado y abriéndote a la nuevo. La energía de tu cuerpo se renueva a través de alguna gripa o dolor de cabeza para ayudarte en este proceso. Todo se está acomodando para tu bien, así que no te resistas y confía. Es posible que tu propósito de vida se aclare o fortalezca durante estos días.

Fases lunares abril 2023

Luna llena: jueves 6



Cuarto menguante: jueves 13



Luna nueva: jueves 20



Cuarto creciente: jueves 27



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial