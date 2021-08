Tarantino,Carriazo y otros famosos que fueron 'atormentados' por sus padres

El premiado cineasta Quentin Tarantino habló sobre el motivo por el que no ayuda de forma económica a su progenitora. Esto despertó muchas críticas en redes sociales y, además, dio pie para recordar otros casos en los cuales hay ‘rifirrafes’ entre celebridades y sus familias.



Conozca el caso del director de ‘Django’ y otros famosos que también han tenido problemas con sus padres.

Quentin Tarantino

Cuando era niño, Tarantino ocupaba el tiempo escribiendo guiones. Debido a eso, descuidaba las tareas para el colegio y provocaba la furia de su progenitora, Connie Zastoupil.



Sin embargo, un día el regaño lo marcó para siempre.



“Esta pequeña ‘carrera de escritura’ – le dijo Connie marcando las comillas con los dedos – que estás haciendo… Se acabó”, recordó Tarantino en el pódcast ‘The moment with Brian Koppelman’.



El sarcasmo de la mujer retumbó en la cabeza del futuro cineasta.



El director Quentin Tarantino, durante una gala de los Critics' Choice Awards. Foto: Amy Sussman. AFP

“Está bien, señora, cuando me convierta en un exitoso escritor, nunca verás ni un peso de mi éxito. No habrá casa para ti, ni vacaciones, ni un carro como el ‘Elvis Cadillac’. No recibirás nada porque dijiste eso”, pensó el pequeño Quentin.



Y lo cumplió.



En la actualidad, Tarantino acumula dos premios Óscar, varios largometrajes como ‘Pulp Fiction’ (1995) y ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019), entre otros logros.

Además, su fortuna asciende a 120 millones de dólares (más de $400 mil millones de pesos colombianos), de acuerdo con el portal ‘Celebrity Net Worth’.



En lo único que ayudó a su madre fue cuando estaba en líos con un pago de impuestos. Después de eso solo ha cumplido su fatídica promesa de niñez.

Macaulay Culkin

El conocido protagonista de las películas de ‘Mi pobre angelito’ está alejado por completo de sus padres.



Al parecer, él soportaba malos tratos en su niñez.

Macaulay Culkin tiene 40 años en la actualidad. Foto: AFP

Kit Culkin y Patricia Bentrup, sus progenitores, se separaron en 1995 y con esto empezó el drama para Macaulay, quien por ese entonces tenía 15 años, pues sus padres querían quedarse con la custodia y su dinero.



Sin embargo, él los demandó y logró quitarles la tutoría legal.



“El divorcio fue una de las mejores cosas que han pasado, porque me llevó a dejar la industria del cine. Quería tomarme un descanso por un tiempo y dije: ‘Ya terminé, espero que hayan ganado dinero, porque ya no obtendrán más de mí'", comentó el actor en el podcast ‘WTF’ de Marc Maron.



A partir de ese momento, no volvió a tener contacto con ellos.



Britney Spears

La denominada ‘princesa del pop’ ha estado en el ojo de la escena pública reciente debido al proceso judicial que adelanta para quitarle la tutela legal a su padre, Jaime Spears.



Argumenta daños profundos en su vida a causa de la tutela, mediante la cual le impiden, por ejemplo, tener más hijos.



Hace 13 años, el señor Spears toma decisiones respecto a la vida privada y a las finanzas de su hija.



“Solo quiero recuperar mi vida”, dijo la cantante durante una audiencia judicial.

Solo quiero recuperar mi vida FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, mencionó: “No soy feliz, no puedo dormir, estoy furiosa. Es insano (…) A él le encantaba el control de lastimar a su propia hija”.

​

Britney ha dicho que le tiene miedo a su padre.



Entretanto, los abogados de Jaime Spears sostienen que él ya no tiene ningún tipo de comunicación con la cantante.

Britney Spears ha renunciado a realizar conciertos hasta que se suspenda la tutela de su padre. Foto: EFE

Recientemente, el medio 'TMZ' dio a conocer que el señor Spears aceptó 'hacerse a un lado' y renunciaría a la tutela en contra de su hija. Sin embargo, no se han conocido más detalles.

Príncipe Harry

En una entrevista calificada como ‘devastadora’ para la monarquía británica, el príncipe Harry, hijo de Lady Di, recordó la mala relación que ha tenido con su padre.



El príncipe Carlos, su propio padre, dejó de contestarle el teléfono.



“Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar, sabe lo que es el dolor… y Archie es su nieto”, declaró Harry a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Facebook Twitter Linkedin

Harry y su esposa, Meghan Markle. Foto: AFP

Además, señaló al príncipe Carlos y a su familia de haberlo dejado sin dinero cuando tomó la decisión de irse de Inglaterra para instalarse en Estados Unidos.



“Mi familia dejó de darme dinero y tuve que costear nuestros gastos de seguridad durante el primer cuatrimestre de 2020. Pero tenía lo que me dejó mi madre. Sin eso, no hubiéramos sido capaces de hacer esto”, precisó.



Enrique Carriazo

Me lastimaron del modo más usual FACEBOOK

TWITTER

El actor colombiano relató a EL TIEMPO los lamentables sucesos que vivió al lado de sus familiares.



“Mis padres me lastimaron del modo más usual: con golpes, burlas, castigos crueles, etcétera. (…) cuando tenía 8 años, debido a la situación que vivía en mi casa, pensé en quitarme la vida”, contó en la entrevista, de 2013.



(Puede leer la entrevista completa aquí: Enrique Carriazo habló de maltrato y la idea de suicidio en su niñez).

Enrique Carriazo, junto a Jacqueline Arenal, en la telenovela 'Los Reyes'. Foto: Cortesía RCN Televisión

Un perro que acogió como mascota lo salvó de esos pensamientos. Sin embargo, el animal desapareció y lo encontró muerto.



“Nunca supe qué pasó, nadie me dio ninguna explicación. No me atreví a preguntar por el miedo que les tenía a mis padres”, enfatizó.



Carriazo confesó en otra entrevista, para ‘El Heraldo’, que está alejado de ellos. No guarda rencor, “simplemente no olvido y ya”.

