Las verdaderas funciones de estos 10 objetos que vemos todos los días

¿Alguna vez se ha preguntado por qué la cuchara de las pastas tiene un orificio o cuál es la utilidad del plástico en las tapas de las botellas? Si no lo ha hecho o si no ha encontrado la respuesta, aquí le contamos sobre las funciones ‘secretas’ de esos objetos y ocho más.



En principio, son elementos agregados que diseñadores les han hecho a estos productos y han pasado desapercibidos. ¡Pero ya no más!