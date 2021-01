Famosos que fueron declarados muertos, aunque estaban vivos

Las noticias falsas pululan a sus anchas en las redes sociales y muchas están relacionadas con personalidades reconocidas.



Por ejemplo, nombres como Michael Jackson, Juan Gabriel e incluso Adolf Hitler han sido ‘revividos’ en múltiples ocasiones por los usuarios de plataformas como YouTube y redes sociales como Twitter.



En algunas ocasiones son tan virales que logran confundir a los internautas.

Pero no solo los reviven, también los matan.



Ese es el caso de Barack Obama, Justin Bieber y Fidel Castro, por nombrar algunos, quienes, en su momento, se volvieron tendencia en redes sociales y en los medios de comunicación porque los dieron por muertos.



¿Quiere conocer más casos de famosos declarados muertos? Aquí le contamos.

Tanya Roberts

Tanya Roberts en una escena de su famosa película ‘James Bond: A view to a kill’. Foto: MGM

La actriz estadounidense, que hizo parte de producciones como ‘That '70s show’ y ‘James Bond: A view to a kill’, fue declarada muerta por Mike Pingel, su representante, el 24 de diciembre de 2020.



Días después, Pinguel rectificó, asegurando que seguía viva, aunque en estado crítico de salud en un hospital en California. Esta información errada fue replicada por medios como ‘The Hollywood Reporter’.



Lamentablemente, el pasado 5 de enero se confirmó, ahora sí, su fallecimiento. Aunque se sabe que no fue por coronavirus, la causa de su deceso, ocurrido a sus 65 años, no ha sido confirmada.

Kim Jong-un

El dictador, también llamado líder supremo, de Corea del Norte, Kim Jong-un. Foto: EFE

El dictador de Corea del Norte fue noticia en abril de 2020 por su estado de salud: según informó la agencia oficial taiwanesa ‘CNA’, Chiu Kuo-cheng, director de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, aseguró en su momento que el líder norcoreano estaba “enfermo”.



Desde esa declaración, los medios de comunicación pusieron el foco en el país asiático, sin embargo, a causa de la poca información oficial que circulaba, las redes sociales se llenaron de teorías sobre la muerte del líder coreano.



‘TMZ’, sitio web de noticias estadounidense, señaló que la situación escaló hasta tal punto que la subdirectora de un medio de comunicación de Hong Kong había confirmado la muerte de Kim. También se llegó especular que no estaba muerto, pero agonizaba o estaba en estado vegetativo.



Al final, el Gobierno norcoreano desmintió la información y al líder supremo se le ha visto en varias ocasiones salir en público, sin ninguna secuela aparente.

Barack Obama

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama, en campaña por el electo presidente Joe Biden. Foto: Alex Edelman. AFP

En varias ocasiones las cadenas de Twitter, tan controversiales, aseguraron que el expresidente de los Estados Unidos falleció.



Pero, sin duda alguna, la 'muerte' más grave sucedió en medio del Día de la Independencia de 2011, cuando Obama aún estaba en su mandato.



La cadena de noticias estadounidense ‘Fox News’ publicó un tuit que decía: “El presidente está muerto. Es un triste 4 de julio. El presidente Barack Obama está muerto”.



Según reportó el medio ‘Chicago Tribune’, no se limitaron a declarar su muerte, sino que además detallaron que había sido de un disparo, como en el caso del también presidente de EE. UU. John F. Kennedy (asesinado el 22 de noviembre de 1963).



¿Quiénes lo hicieron?: Ese mismo día la cadena aclaró que había sido hackeada su cuenta de Twitter con el fin de propagar la información falsa.

Svetlana Aleksiévich

Svetlana Aleksiévich, ganadora del Nobel de Literatura de 2015 y escritora de 'Voces de Chernóbil'. Foto: John Macdougall. AFP

La supuesta muerte de la escritora, quien ganó el premio Nobel de Literatura en 2015, vino de la mano del diario francés ‘Le Figaro’, el cual sacó la información de una cuenta de Twitter falsa de Françoise Nyssen, exministra de cultura del país galo.



La noticia resultó ser falsa. Y, por si quedaban dudas, la misma Aleksiévich salió a confirmar en sus redes sociales que estaba viva, ante los insólitos mensajes de condolencias enviados por sus seguidores.

Miley Cyrus

Miley Cyrus lanzó recientemente 'Midnight Sky', un homenaje a los iconos femeninos que la han influido como artista. Foto: AFP

La cantante, que es tendencia por sus ‘covers’ de ‘Zombie’ (The Cranberries) y ‘Heart of glass’ (Blondie), también fue dada por muerta en redes incluso hasta tres veces.



De acuerdo con la revista ‘Vanity Fair’, en 2007 rondó por las redes, en su estado más primitivo, la noticia de que había fallecido en medio de un accidente de tránsito. En 2010 se extendió la teoría de que Disney, compañía que la lanzó al estrellato con la serie ‘Hannah Montana’, la había asesinado y enterrado en el desierto.



Su última ‘muerte’ fue en 2014, después del éxito de 'Wrecking ball', cuando aseguraron que había fallecido en su casa a causa de una sobredosis. El mensaje llegó a tantas personas que medios, como 'Hollywood Life', tuvieron que entrevistar a fuentes cercanas a la artista para que desmintieran el hecho.

J.K. Rowling

J.K Rowling regresó a la escritura con 'The Ickabot'. Foto: EFE

Los fanáticos de Harry Potter suelen ser muy pasionales y, cuando salió la noticia de la supuesta muerte de su autora, fue un enorme ‘boom’ en las redes. Un perfil falso del novelista John Le Carré, escritor de ‘Un hombre decente’ y ‘Un espía perfecto’ (quien además murió el pasado 12 de diciembre), dio a conocer la noticia falsa. Hasta algunos medios publicaron la noticia.



Resultó ser una el experimento de un italiano que quería demostrar lo fácil que es para nuestra sociedad caer en las noticias falsas, reportó ‘La Vanguardia’.

Fidel Castro

Expresidente de Cuba Fidel Castro, durante un evento en La Habana. Foto: AFP

‘La Vanguardia’ reportó que Castro ya había sido declarado muerto en varias ocasiones antes de su fallecimiento real, el 25 de noviembre de 2017.



Y ocurrió el síndrome del 'Pastorcito mentiroso': lo irónico fue que ya se había viralizado tantas veces esta noticia que cuando en realidad pasó no fue tomada en serio.



En una ocasión, los perfiles falsos de Mario Monti, exprimer ministro italiano, y Luis de Guindos, exministro de economía español, anunciaron la supuesta muerte del líder de la Revolución Cubana.



“El Ministro de Economía y Planificación de Cuba me informa de la muerte de Fidel Castro, en La Habana a las 2h”, se leía en el tuit, que ocasionó que saliera, inclusive, un videomontaje de Castro en un ataúd.

