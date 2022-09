La muerte de la influencer y modelo Tanya Pardazi, de 21 años de edad, ha generado conmoción en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde tenía cerca de 100 mil seguidores.

Pardazi, quien fue semifinalista de Miss Canadá, sufrió un accidente mientras estaba practicando paracaidismo. Según la información que se ha conocido, la joven saltó al vacío pero su paracaídas no abrió.



Su muerte ocurrió el pasado 27 de agosto en Innisfil, Ontario (Canadá), donde estaba completando un curso de paracaidismo con la escuela Skydive Toronto y era la primera vez que saltaba sola, según contaron sus amigos a CTV News.



Al respecto, la empresa de paracaidismo explicó que la joven "soltó un paracaídas principal de rotación rápida a baja altura sin el tiempo o la altitud necesarios para que el paracaídas de reserva se inflara".



Tras impactar con el suelo, Tanya fue trasladada a un hospital inmediatamente, pero llegó sin signos vitales y el personal médico no puso salvar su vida.



El comunicado de la empresa de paracaidismo también expresó sus condolencias por la muerte de la tiktoker: "La saltadora era una incorporación reciente a la comunidad de paracaidistas y se la echará de menos entre los nuevos amigos de la estudiante y los compañeros de Skydive Toronto Inc. El equipo de Skydive Toronto Inc se ha visto profundamente afectado por este accidente, ya que han perfeccionado su programa de formación de estudiantes durante más de 50 años".



La muerte de Pardazi también ha sido lamentada por sus amigos. "Esto es el mayor shock para nosotros. Es muy difícil de procesar. Han pasado un par de días, pero todavía no nos lo creemos", expresó una de sus amigas al medio citado.



La Policía local está investigando la muerte de la joven junto con un equipo forense y la empresa de paracaidismo.



