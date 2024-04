Tania Valencia nominó a Diana Ángel tras ser eliminada de 'La casa de los famosos'

Tania Valencia solo estuvo una semana en ‘La casa de los famosos Colombia’, tiempo en el que generó diversas reacciones entre los demás participantes y el público, relacionados con su forma de actuar. Se recuerda que la modelo fue nominada por ‘El jefe’, luego de que revelara información sobre la percepción que el público tenía sobre Mafe Walker.

Lastimosamente, los votos que recibió de los televidentes no le alcanzaron para asegurar su estadía en el ‘reality’ siete días más y, en medio de lágrimas y tristeza, la mujer le dijo adiós a esta primera temporada del programa.

Sin embargo, antes de irse por completo, Tania tuvo la oportunidad de escoger a alguien y dejarlo como nominado.

“No hay mal que por bien no venga y lo haré como una ajedrecista para que esa persona sienta si la apoyan o no: Diana Ángel porque siento que es un participante muy fuerte, creo que se subestima mucho, pero también va a ser interesante cómo las demás vana reaccionar ante su nominación”, le dijo Tania a la presentadora Carla Giraldo.

Tania Valencia nominó a Diana Ángel

Valencia agregó que, mientras estuvo en el programa de ‘RCN’, recibió más apoyo del equipo galáctico, por esto, esta es una forma de retribuir el cariño que le brindaron.

Una vez en ‘La casa de los famosos’ se conoció quién se iba y quiénes se quedaban, en la pantalla de los nominados, las celebridades vieron que Diana Ángel fue la escogida por la eliminada.

La cantante se acercó a cada uno de sus compañeros del equipo papilla para asegurarles que ella sabía que esto iba a suceder, pues fue la primera en darse cuenta del personaje con el que Tania habría entrado a jugar.

Cabe mencionar que, al finalizar el capítulo del 15 de abril, Cristina Hurtado anunció que habrá tensión por la llegada de un nuevo participante: “Este participante le hará la vida imposible a los famosos. Esto será otro caos”, dijo la presentadora.

Por el momento, no se sabe nada sobre esta persona y qué rol tendrá dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’.

