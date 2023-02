El pasado 23 de enero se estrenó en el ‘Canal RCN’ el reality ‘La isla de los famosos’, en el que distintas personalidades compiten demostrando sus destrezas físicas, y pasadas menos de dos semanas ya hay una eliminada por lesión.



Se trata de la actriz Tania Robledo, cuyo papel más sobresaliente es el de Natalia Franco en ‘Padres e hijos’.

Robledo se disponía a ir a la segunda prueba que definía su inmunidad en la isla, pero se enredó con unas ramas y cayó en una mala postura que ocasionó una fractura en una de sus manos.



A pesar de que recibió ayuda inmediata y fue trasladada por paramédicos a un hospital, este percance ocasionó su salida del programa.



Los integrantes del equipo Koi (Leo cocinero, Lina Real, Juan Palau y Camilo Sánchez) hablaron sobre los posibles escenarios que enfrentarían y esto no le habría caído bien a Robledo, quien apareció en el programa ‘Buen día Colombia’ arremetiendo contra ellos y señalando que tiene “muchos sentimientos encontrados después de ver estos capítulos, asqueada de la condición humana, de lo mezquino que puede ser el ser humano, de lo cruel. Burlarse de una desgracia, como partirme una mano, que no es cualquier cosa...”.



Así mismo, hizo parte del pódcast del programa y señaló que fue una mala decisión elegir a sus compañeros por su estado físico, sin tomar en consideración su forma de ser: “Ese ego espiritual es el peor, porque de espiritual no vi nada”.



Allí dejó claro que la caída fue ocasionada por la fuerte pelea que tuvo con su compañera Lina Real.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS