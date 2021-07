Tania Robledo, de 'Padres e hijos', niega ser actriz porno

La actriz colombiana Tania Robledo, de 44 años, confesó en una entrevista con el programa 'Lo sé Todo', de 'Canal Uno', que está 'cansada' de que la señalen de realizar películas para adultos y que la identifiquen como actriz porno.



La artista, recordada por representar a 'Natalia Franco' en la famosa telenovela 'Padres e hijos', indicó que "nunca he hecho películas pornográficas, no las hago y pienso que definitivamente no las haré”.



La famosa, que tiene un personaje ficcional que es una 'Doctora especialista en psicopatología sexual' llamada ‘Manuela Debora Dick', contó que hace un tiempo en Colombia salió una nota en la que decían que de "niña buena me había dedicado al cine erótico".



Sin embargo, negó tajantemente esta afirmación y aseguró que los trabajos que hizo posteriores a su participación en 'Padres e hijos' cuando se fue a México no fueron ese tipo de producción de contenido para adultos, sino que se trató de cine de acción. "Nadie se tomó la molestia de ver las películas y es puro chisme”, indicó.



También dijo que, aunque realizó escenas de sexo actuado subidas de todo y en las cuales aparecía desnuda, “nunca me han penetrado en una escena”.



La actriz, que ha realizado telenovelas, películas y series para productoras como 'Telemundo', 'Canal Caracol', 'Televisa', 'Canal RCN', entre otras, contó que estos chismes han afectado su carrera debido a que la han estigmatizado y le han cerrado las puertas en producciones recientes.



“De frente nadie me lo ha dicho, pero definitivamente sí, hasta los mismos compañeros, porque la misma gente no sabe qué onda conmigo", dijo la actriz, radicada en México.



De igual manera, confesó que el tema le ha causado problemas en sus relaciones sentimentales: "ni que decir en el amor, a la hora de exigir fidelidad o cosas así, dicen ‘pero de qué te las vienes a dar si hasta haces películas encuerada’, es todo un manejo que claro que trae consecuencias”.



Finalmente, aunque confesó que a lo largo de su carrera ha tenido "aciertos", "logros" y también "fallas", dijo que “le he entregado mi vida entera a esta carrera desde que tengo 14 años" y pidió que "¡ya no me den tan duro!”.



Tendencias EL TIEMPO