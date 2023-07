Recientemente la actriz y ex reina Taliana Vargas, una de las más queridas por los colombianos por su carisma y cariño hacia la gente, compartió en redes sociales una experiencia negativa en su vida, pero que le dejó una gran enseñanza.



La ex reina contó que ‘está viva de milagro’ y que esto le sucedió porque las personas siempre andan en ‘un agite innecesario’, sin saber que los afanes pueden traer consecuencias a la vida de cada quien.

Mientras se dirigía a una de las ferias de moda más importante del país, 'Colombia Moda', contó su experiencia en una historia de Instagram.



El hecho sucedió cuando Vargas se dirigía rápidamente a la iglesia con afán, pues se le había hecho un poco tarde.



Iba en su carro, cuando faltando pocos metros para llegar a su destino, este fue embestido por otro carro, Justo en el lado en el que iba ella: “Yo estoy viva de milagro! No nos pasó nada, a nadie ¡Gracias a Dios!, pero te digo que me dejó enseñanzas... ese segundo me cambió la vida ¿Qué sentí?, sentí a la muerte cerca y que somos frágiles, pero se nos olvida por el agite diario (...)”, comunicó en la publicación la ex reina.



@deinnercatolico Hermoso testimonio de Taliana Vargas ex reina Colombiana, sobre el poder del santo Rosario! ♬ Flesh And Bone - Matt Maher

Por fortuna, como cuenta Vargas, ninguno de los ocupantes de los automóviles sufrió heridas de consideración, únicamente hubo daños materiales en los carros implicados.



La ex reina y actriz oriunda de Santa Marta, contó que la experiencia le cambió la vida y que existe una Taliana antes y otra después del suceso.



“Les digo sinceramente que me cambió la vida en milésimas de segundos, me dejó muchas enseñanzas y no quiero que pase todo esto y no contárselos, pues realmente a mí me quitó una banda de los ojos muy fuerte”, expresó Taliana Vargas sobre esta vivencia.



Vargas ha publicado en sus redes, la devoción que tiene y manifiesta que en este tipo de situaciones, es Dios el que tiene misericordia y ayuda a las personas.

Entrevista con Taliana Vargas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

