Taliana Vargas, actriz y virreina de Miss Universo en 2008, es una de las figuras de la farándula colombiana más influyentes en redes sociales, teniendo más de 3,3 millones de seguidores en redes sociales como Instagram.

Estas plataformas, en ocasiones, las ha utilizado para expresar su perspectiva sobre la maternidad, más específicamente sobre la legalización el aborto.



"Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes, sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y psicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en la semana 24", escribió en una publicación de Instagram febrero del presente año, cuando la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24.

En su momento, su posición generó polémica y varias figuras de públicas del país le respondieron.

Ahora, casi ocho meses después, la actriz confesó que precisamente estaba pasando por el duelo de haber sufrido un aborto espontáneo -pérdida espontánea del embarazo antes de la vigésima semana de gestación, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.- durante esas mismas fechas. Acababa de cumplir dos meses de gestación.

“Estaba perdiendo un hijo muy anhelado. El dolor de cólicos, el dolor emocional (…) y la noticia de la despenalización llegó en la noche. Eso duele mucho y todas las mujeres que han abortado saben perfectamente de lo que estoy hablando”, fueron las palabras de Vargas en entrevista con el programa 'Lo sé todo'.



Al respecto de la decisión de la Corte, la modelo fue tajante y reiteró que no está de acuerdo: "No puede ser normal tener un aborto a los 6 meses. Es la segunda vez que me pasa (…). Es un dolor para todos en la familia, la pérdida es para todos y el luto es para todos".

La actriz concluyó la charla con el medio anteriormente mencionado hablando de su vida como madre. Tiene dos hijos, Alicia nació en 2019 y Antonio, en 2020: “Alicia es bebé arcoíris, llamados así por nacer después de una pérdida. El tiempo lo sana, tener otros hijos lo sana, duele, pero se sana”.

