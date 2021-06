Taliana Vargas muestra nuevas marcas de vitíligo en su piel

La Señorita Colombia 2007, Taliana Vargas, reveló el año pasado que fue diagnosticada con vitíligo.



De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. esta "es una enfermedad cutánea en la cual hay una pérdida del color (pigmento) de zonas de piel. El resultado es la aparición de parches blancos y desiguales que no tienen pigmento pero se sienten como piel normal".



Recientemente la virreina del certamen Miss Universo (2008) compartió una fotografía de las nuevas manchas que le han aparecido en su piel a causa de esta enfermedad.



Mediante una dinámica de 'Preguntas y respuestas' un seguidor de Instagram le pidió que mostrara una fotografía que 'nadie más había visto'. En respuesta la modelo, de 33 años, compartió la imagen en la que se ve la despigmentación en sus brazos y rodillas.



"La tome a propósito para mostrar todas mis manchas nuevas de vitíligo”, escribió la directora de Casa en el Árbol.



La mujer, oriunda de Santa Marta, ya había dejado ver la despigmentación en sus manos, sin embargo, parece que las manchas se han extendido a más partes de su cuerpo.



“A raíz de la carga hormonal de los embarazos se me alborotó y ahora tengo vitíligo por todos lados (…) pero no duele ni pica ni nada", comentó Taliana en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, del 'Canal 1', sobre la razón por la que se habría desencadenó esta enfermedad.



De acuerdo con el portal médico ya mencionado, el vitíligo puede surgir por un trastorno del sistema inmunitario, antecedentes familiares o un evento desencadenante, como parece ser el caso de Taliana.



"Es un tema de vanidad (…) he tenido varios tratamientos y todavía ninguno me ha funcionado, pero hoy tengo unas manchitas que me hacen lo que soy, y como hoy tengo esas manchas tú debes tener algo que de pronto socialmente te hacen ver ‘equivocado’ o ‘diferente’, pero eres tú”, comentó en la misma entrevista.



La samaria siempre se ha mostrado positiva frente a su enfermedad, ya que no lo considera algo que le impida tener una vida normal. De igual manera, ha demostrado tener mucho amor propio frente a este tema.



“Estas manchas no definen quién soy, ni afectan mi personalidad, ni mi seguridad, ni me hace más o menos bella. Solo viven conmigo, no me duelen, ojalá todas las enfermedades fueran como esta. Aceptémonos tal cual como llegamos al mundo. Eres mío vitíligo”, escribió la actriz en una publicación de Instagram, red social en la que tiene más de 3.1 millones de seguidores.



