Taliana Vargas posó para ALÓ embarazada; ¡espera su segundo bebé!

Hernán Puentes para Revista Aló

Cuando se enteraron que iba a ser un niño, su esposo Alejandro Éder no podía de la felicidad. El hombre se encontraba en una conferencia cuando la actriz lo llamó y le contó. Como no pudo disimular, el empresario fue la sensación en su trabajo por lo orgulloso y feliz que se sentía, la gente no paró de felicitarlo.



“En el fondo, yo quería mucho un niño, pero en verdad eso no se escoge, entonces, pues lo que sea, pero quedamos muy felices con este regalazo, muy felices”. Son una familia muy unida y feliz, viven el día a día cada uno en sus obligaciones diarias, pero siempre con espacios para compartir en familia.