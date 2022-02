En las últimas horas la Corte Constitucional tomó una decisión histórica y convirtió a Colombia en el primer país de Latinoamérica donde el aborto es libre y legal hasta la semana 24 de gestación.



La decisión ha generado opiniones divididas entre los colombianos, quienes se han manifestado a favor y en contra de la despenalización del aborto en el país. Muchas celebridades también han decidido compartir su opinión sobre el tema, como es el caso de la modelo, presentadora y actriz Taliana Vargas.

A través de su cuenta en Instagram, Taliana compartió un video de su embarazo y escribió un mensaje que dejó clara su posición en contra del aborto.



(Puede leer: Aborto: seis argumentos de la Corte para despenalizar hasta la semana 24).



"Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mi. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad", dice en su publicación.

Su mensaje rápidamente generó polémica y ha sido apoyada por algunos y contrariada por otros.



(Puede leer: Despenalización del aborto: preguntas claves tras la decisión de la Corte).



"Totalmente de acuerdo contigo, bella" o "Increíble que eso pase… hay que defender la vida de quien no puede hacerlo… #noalaborto #sialavida", son algunos de los comentarios de respaldo que se leen en su publicación.



Por otro lado, personas a favor de la despenalización del aborto le han dejado mensajes como: "No es una obligación abortar, tampoco es hacerlo en la semana 24. Una maternidad no deseada también es un daño emocional y psicológico y esto es simplemente darle a las mujeres la posibilidad de escoger".



Otro de los comentarios a favor del aborto dice: "La maternidad será deseada o no será, a ninguna se le está obligado a abortar".