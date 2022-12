“Aquí contamos lo que nos están contando, que pueda servir para estar atentos y no comer cuento. Tal Cual”, menciona un personaje animado de estatura pequeña, saco naranja, pantalón caqui, zapatos negros y un par de cabellos un tanto despeinados. Su apariencia la complementa con una voz algo ronca que le sirve para informar a los colombianos sobre los derechos y deberes que tienen como consumidores.

Seguro usted lo ha visto alguna vez en el televisor. ‘Tal Cual’ es el encargado de presentar el Boletín del Consumidor de una manera distinta: se cuestiona sobre temas cotidianos, cómo pueden afectar a los ciudadanos de a pie y cuáles son las herramientas a su alcance para que, como él mismo dice, “no les metan gato por liebre”.

¿Quién es la voz de ‘Tal Cual’?



Detrás del personaje y la voz registrados como una marca ante las autoridades competentes está Francisco Hernández, un curtido humorista gráfico y publicista, quien se conoce en el medio como ‘Pachoache’.



Él creó a ‘Tal Cual’ para renovar el espacio que tenía el presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores en televisión nacional, pues años antes en esos escasos segundos se limitaban a emitir un discurso.

Su empresa Señal 3 Ltda., enfocada en la producción de videos animados, institucionales y comerciales, se dio a la tarea de proponer el Boletín del Consumidor. A la Confederación le gustó la idea, por lo que le dieron vía libre.



Lo bautizó como ‘Tal Cual’ luego de recordar su anterior nombre artístico, pues el primer dibujo que hizo Hernández para un periódico iba firmado con el seudónimo ‘Tal’.

“Al llegar a mi casa mi abuelo me dijo que al llamarme ‘Tal’ de pronto me dirían que era un tal cual. Por esa razón, decidí reducir mi nombre artístico a ‘Pachoache’. No volví a pensar en ‘Tal’”, reveló a un medio local antioqueño.



Pero, tan pronto estaba en el proceso creativo, pensaba en qué nombre podría servirle al personaje para que fuera reconocido como un ser claro y conciso. No encontró otro que ‘Tal Cual’.

Francisco Hernández, conocido como ‘Pachoache’. Foto: YouTube: Superintendencia de Industria y Comercio

“No hubo un estudio concreto que nos llevara a la selección de la voz para este personaje; así que de una manera natural y a través de mi voz, nació”, le expresó a EL TIEMPO, en una entrevista pasada.Aunque en pantalla puede ser visto como un simple dibujo, requiere de todo un equipo técnico; no son solo la voz y las ocurrencias del humorista.

“Es un instrumento de comunicación, con una producción muy exigente, que en promedio llega a las 100 horas de trabajo, incluyendo la investigación, la grabación de los diálogos, de las imágenes, la musicalización, la edición, la animación y todo el montaje”, añadió para este diario.



Su tarea siempre ha sido concientizar a la población: “Ojalá, algún día se pueda entender que nosotros, quienes compramos bienes y servicios, pagamos por eso, no nos están haciendo ningún favor. Tanto quien vende como quien compra deben saber que se trata de una relación de pareja. Finalmente, quien compra es el que paga”.

Ya sabe: ‘Tal Cual’ es la forma más sencilla de conocer todo lo relacionado con la protección del consumidor. Le ejemplifica, contextualiza y aterriza términos jurídicos para “estar alerta y no comer cuento”.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

Tendencias EL TIEMPO