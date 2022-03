Desde los uniformes de los ejércitos, prendas de colegio y la ropa que han llevado las enfermeras, la vestimenta es un reflejo de las condiciones cotidianas de una sociedad. Con la participación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, el uso de los pantalones pasó de ser exclusivo de los hombres a ser una de las prendas necesarias para cualquiera.



Los tacones y el maquillaje fueron de uso masculino por mucho tiempo durante la Francia previa a la Revolución de 1789, en la que acabaron con la monarquía absoluta en el país. Pero, ¿qué motivó a que las prendas pasaran de ser accesorios femeninos a ser masculinos y viceversa?

Los tacones de los guerreros

'Google Arts and Culture' publicó un especial en el que trazan la historia de los tacones. Estos surgieron en la antigua Persia, como zapatos de equitación para los guerreros. Por el tacón, los estribos quedaban asegurados y los jinetes podían soltar las riendas para poder accionar el arco y flecha.



Con la Ruta de la Seda, a través de la cual se generaron relaciones comerciales entre Occidente y Oriente, llegaron los valores estéticos de los países árabes a Francia y el resto de Europa.



(Lectura sugerida: Los diez consejos de Oprah Winfrey para ser una mujer exitosa).



El poder que ostentaban los persas inspiró a Luis XIV. Por tanto, solicitó que se diseñaran tacones para los más importantes nobles de la corona. Este tipo de calzado no estaba asociado, en ese entonces, a hombres o mujeres, sino al poder y la aristocracia. Sí había diferencias entre los zapatos altos de cada género, pero su utilidad simbólica era la misma.



Mientras que los tacones de los hombres tenían formas cuadradas y bases grandes, los de las mujeres tenían arcos más pronunciados y puntas redondeadas. Igual, para la nobleza francesa antes habían existido zapatos altos a manera de plataformas, para que, cuando caminaran por los jardines de Versalles y demás propiedades, sus ropas vistosas no se ensuciaran.

Aun hoy en días son las mujeres quienes más usan los tacones. Foto: iStock

Leotardos y pelucas

Hoy en día ambos accesorios se piensan como de uso exclusivo de las mujeres, sin embargo, el mundo del arte sigue usándolos para todos los sexos, por la versatilidad que permiten para crear personajes o para la escena.



¿De dónde viene su uso en realidad?



Las pelucas llegaron a su más grande apogeo cuando Luis XIII -de nuevo los franceses imponiendo en la moda- las popularizó tras quedarse calvo a mediados de sus veinte primaveras.



(Puede gustarle: Así desayunan Bill Gates, Elon Musk y los hombres más ricos del mundo).



Además, permitían esconder piojos y la suciedad -en esa época no era muy popular bañarse de manera cotidiana-, pero las pelucas no han desaparecido. En los teatros y en muchas de las películas que más gustan, son de uso cotidiano para hacer cambios en los personajes sin esperar a que el pelo crezca o cambie de textura repentinamente.

La reina Maria Antonieta se hacía extravagantes peinados para divertirse. Foto: Dominio público

De hecho, las mujeres afroamericanas y también afrocolombianas en ocasiones usan extensiones o pelucas de pelo de la más alta calidad para cuidar sus cabellos en lo que se conoce como estilos protectores.



Incluso las y los artistas que hacen Drag, un performance en que hombres y mujeres visten con ropas extravagantes del género contrario, ponen a volar su creatividad con insólitos peinados, reminiscentes de las famosas pelucas de la última reina de Francia: Maria Antonieta.



Tanto el uso de los tacones, como de las pelucas y maquillaje, no se relacionaba a hombres o mujeres, sino al poder mismo, de poder pagar las más vistosas pelucas, los diseñadores y zapateros personales. Con la Revolución Francesa, su empleo en hombres se asociaba inmediatamente a la aristocracia, una figura social que no era muy popular en ese momento.

Jules Léotard quiso ser abogado antes de llegar al mundo del circo. Foto: Dominio público

Por otro lado, Jules Léotard, el trapecista y gimnasta francés, se inmortalizó cuando diseñó en el siglo XIX una malla ceñida al cuerpo que aún guarda el nombre de su creador. De su ingenio esperaba que permitiera más comodidad para los atletas y gimnastas en los extraordinarios movimientos que debían realizar.



Aunque en su momento el uso de estas prendas escandalizó a todos, ahora son comunes e incluso permanentes para bailarines de Ballet, gimnastas y patinadores artísticos. Vale decir que el maillot, aquellos trajes que portan los ciclistas profesionales, se vio inspirado en el leotardo del afamado trapecista francés.



(Más como esto: Mujer se deja crecer la barba, luchando de frente contra el matoneo).

De la fluidez de las faldas a la comodidad de los pantalones

La popularización de los pantalones en mujeres fue un tema de comodidad. Foto: Dominio público

Según el portal español ‘La Vanguardia’, los pantalones eran típicamente usados por artesanos, campesinos y marineros. Siempre los portaban hombres, pero así como las bicicletas, los pantalones estaban íntimamente relacionados con las luchas por los derechos de las mujeres.



‘La Vanguardia’ también cuenta cómo, en el periodo de entreguerras en Europa, las mujeres debieron asumir trabajos en las fábricas y las enfermeras se vieron en las zonas de combate, por lo que el uso de los pantalones se volvió un simple tema de practicidad.



(Antes de irse: ¿El oxígeno se podría acabar en la Tierra? Esto dicen algunos científicos).



El vestuario puede ser una ventana para entender una cultura en cualquier época, y ahora con el auge de grupos feministas en América Latina y activistas LGBTIQ+ lo que se entiende por ropa asociada a un único género se está transformando.



Desde Harry Styles en portadas con vestidos, pasando por Gwendolynn Chrisite, la mujer que interpretó a ‘Brienne of Tarth’ en ‘Game of Thrones’ y con mujeres trans en papeles protagónicos como Hunter Schafer en ‘Euphoria’, las necesidades del vestuario están siendo retadas.

