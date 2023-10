La dura despedida de Sylvester Stallone a su amigo Burt Young, de Rocky, tras su muerte

El actor y director estadounidense Sylvester Stallone compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales después de recibir la triste noticia del fallecimiento de su colega Gerald Tommaso DeLouise, conocido artísticamente como Burt Young.

Burt Young era famoso por su interpretación de Paulie Pennino, el entrañable amigo y cuñado del boxeador Rocky Balboa en la película 'Rocky'.



Stallone además acompañó la publicación de una imagen de la película que lo lanzó tanto a él como a Young al primer plano del cine estadounidense.



El mensaje dice: "A mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y artista increíble, el mundo te echará mucho de menos... Descanse en paz".

¿Quién era Burt Young?

El 8 de octubre, a la edad de 83 años, Burt Young falleció en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, aunque la noticia de su fallecimiento solo se dio a conocer en la prensa internacional recientemente.



El legendario actor se destacó a lo largo de su carrera por sus interpretaciones de personajes malhumorados y en varias ocasiones de ascendencia italiana. Su participación en 'Rocky' representó la fusión perfecta de su pasión por el boxeo, donde tuvo una destacada carrera semiprofesional con más de 30 victorias, y su profesión como actor.

Fallece Burt Young. El mítico cuñado de Rocky a los 83 años. D.E.P. pic.twitter.com/6I78ARIBaA — La batcueva del cinéfilo 👻🎃🪓 (@brucebatman007) October 19, 2023

Su interpretación del personaje Paulie le valió una nominación a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto.



Burt Young apareció en seis de las secuelas de Rocky y dejó su huella en numerosas películas a lo largo de su carrera, incluyendo 'Chinatown', 'The Pope of Greenwich Village', y 'Érase una vez en América' (Once Upon a Time in America).



Además, tuvo un papel destacado en la aclamada serie de televisión 'Los Sopranos', considerada una de las mejores en la historia de la televisión.



Vale recordar que la franquicia 'Rocky', que comenzó en 1976, se centra en la vida y carrera de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone. La historia narra la vida de Balboa, un boxeador de Filadelfia que recibe la oportunidad única de enfrentarse al campeón mundial Apollo Creed.

