Sylvester Stallone y Jennifer Flavin han decidido divorciarse tras 25 años de matrimonio y más de tres décadas de relación amorosa. La exmodelo confirmó a la revista ‘People’ que interpuso una demanda de separación en los despachos del estado de Florida la semana pasada.



Según reza el documento, Flavin habría puesto en la justificación del divorcio que el intérprete de ‘Rocky’ “habría agotado y desperdiciado de forma intencional los bienes maritales”, por lo que exigió que el actor, de 76 años, no pueda vender ni transferir ningún activo durante el proceso jurídico.

No obstante, la pareja vendió su mansión en Beverly Hills a la cantante británica Adele por 60 millones de dólares hace algunos meses. Una transacción que fue bien conocida por el mundo del espectáculo porque sería la propiedad en la que la cantante vivirá con su actual pareja.



El pasado mes de mayo todo parecía indicar que el amor entre Stallone y Flavin seguía intacto, pues a través de sus redes sociales celebraron sus 25 años de matrimonio; sin embargo, tres meses después anunciaron la ruptura.



“Siento gran tristeza de anunciar que después de 25 años de matrimonio he pedido el divorcio de mi esposo, Sylvester Stallone. Aunque no seguiremos casados, siempre atesoraré los más de 30 años de relación que hemos compartido, y sé que los dos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas. Pido privacidad para nuestra familia mientras avanzamos de forma amistosa”, aseguró la empresaria en un comunicado.



Sus abogados dicen que el tema se está llevando de buena manera, pero se especula que pueda ser al revés. Según lo informado por el diario ‘TMZ’, el roce entre la pareja también se dio porque Stallone habría escondido algunos bienes conyugales.



Motivo por el cual Flavin pedirá quedarse con la mansión en la que actualmente vive, ser compensada económicamente y recuperar su apellido de soltera.



¿Qué dijo Stallone?

Parece ser que la denuncia le ha llegado imprevista al intérprete de ‘Rambo’, pues en una charla fugaz con ‘TMZ’, portal que sigue de cerca la vida de los famosos de Hollywood, comentó que se encontraba grabando una nueva producción en Oklahoma cuando se enteró del hecho.



Además, el portal apuntó de manera superficial cuáles podrían haber sido los motivos de la ruptura. En un punto se dijo que una de las principales disputas entre las celebridades giraba en torno a un perro de raza Rottweiler llamado Dwight, aunque ante el hecho Stallone resaltó que “su relación no acabó por una cuestión tan trivial”.



De igual forma, fue muy escueto y solo dio buenas referencias de su exesposa: “Siento el mayor de los respetos por Jennifer(...) siempre la querré, es una mujer increíble, el mejor ser humano que jamás he conocido”.



Su historia de amor

Todo empezó a finales de la década del 80. Flavin, quien por entonces tenía apenas 19 años, conoció al actor en un restaurante cuando salió a cenar con una de sus amigas. Stallone, que tenía 42 años, ya se había casado con Sasha Czack, con quien tuvo dos hijos, pero se divorció en 1994.



Cuando Flavin y Stallone comenzaron su vínculo, el artista tenía una relación amorosa con Janice Dickinson, una supermodelo estadounidense, quien supuestamente había quedado embarazada de él; no obstante, el vínculo acabó en 1995 porque una prueba de ADN determinó que la menor no era hija del actor.



Poco después, Stallone volvió con Flavin con quien tuvo a su primera hija en 1996, y se casaron un año después en junio de 1997. A los pocos meses llegó Sistine, su segunda hija, y en el 2002 nació Scarlet. Desde entonces, habían llevado una vida estable, una de las más duraderas de Hollywood, hasta que llegó la noticia del divorcio.



