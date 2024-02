Sylvester Stallone revela el motivo por el que tuvo que hacerse siete cirugías

En la más reciente temporada de su reality show, 'The Family Stallone', Sylvester Stallone comparte con el mundo algunos de los desafíos más íntimos y desconocidos de su vida personal y profesional.

Durante un episodio revelador, el actor confiesa haberse sometido a siete cirugías tras sufrir una grave lesión de espalda durante el rodaje de 'Los indestructibles'.

Stallone narra cómo, en una escena de lucha contra el luchador y actor Steve Austin, conocido como Stone Cold, sufrió una fractura de cuello que le impidió continuar filmando.



"Hice cosas estúpidas. Estaba dirigiendo 'Los indestructibles' y, como un idiota, estaba haciendo una de las tomas y recuerdo que me di un golpe muy fuerte, realmente sentí un ‘bang’", expresa el actor, subrayando las consecuencias permanentes de ese accidente:



"Steve lo sabía. Nunca me recuperé de 'Los indestructibles 1'. Después de esa película nunca volví a ser físicamente el mismo y me sirvió para advertirle a otros: no hagan sus propias acrobacias".

La familia de Stallone, encabezada por su esposa Jennifer Flavin, también se hace eco de la tensión y el miedo que han vivido en torno a la recuperación del actor.



Flavin comparte la angustia que siente cada vez que Stallone debe entrar al quirófano, una experiencia que, según describe, es aterradora para todos debido a la incertidumbre de los resultados.



“Es muy aterrador para nuestra familia cada vez que Sly tiene que pasar por el quirófano, porque nunca se sabe. Nadie sabe qué puede pasar”, expresó la mujer.

Las hijas del actor, por su parte, expresan el dolor y el miedo que les causa ver a su padre someterse a procedimientos quirúrgicos tan intensos, revelando una faceta muy personal de la vida de esta familia del espectáculo.



“Es muy duro ver a mi padre pasar por otra dolorosa operación. Durante toda mi infancia ha sufrido mucho”, comentó Scarlett.

Una familia entrenada para la vida



Más allá de las cirugías, la segunda temporada de 'The Family Stallone' también destapa aspectos menos conocidos de la vida cotidiana de la familia.

En una reciente entrevista con el New York Post, Sylvester Stallone compartió su inquietud por la seguridad de sus hijas, lo que lo motivó a inscribirlas en un curso de defensa personal dirigido por los Navy SEALS, debido a su nerviosismo por tenerlas viviendo en Nueva York.



Sistine, refiriéndose a la intensidad de esta capacitación, compartió: “A Sophia y a mí estos tipos nos dieron una paliza. Eran de verdad”. Destacó la dureza del entrenamiento diciendo, “Fue muy duro. Estuvimos unas seis horas en el bosque entrenando”, señalando la familiaridad de ellas con este tipo de actividades rigurosas, aunque admitió que las clases fueron particularmente intensas.

La joven agregó: “No me sorprende que mi padre nos hiciera pasar por algo así, porque toda nuestra vida hemos crecido con él haciendo este tipo de entrenamientos militares de defensa personal”.



En paralelo, Sophia reveló aspectos de su estricta rutina diaria impuesta por su padre, destacando un peculiar desayuno: “Todos los días, a las 6 de la mañana, nos hacía comer huevos con kétchup”.



Además, detalló la exigente secuencia de ejercicios físicos que seguían, incluyendo “un montón de abdominales, flexiones, pull ups, levantar pesas”.

Este relato ilumina una faceta única de la vida familiar de Stallone, plasmada en el reality show 'La familia Stallone'.



A pesar de su tono ligero y entretenido, el programa se centra en la figura del icónico actor y en cómo sus tres hijas, Sophia (26), Sistine (24) y Scarlet (20), quienes buscan hacerse un lugar en el espectáculo. Ambicionan ser vistas como la próxima gran generación de Hollywood, siguiendo los pasos de las Kardashian al exponer su cotidianidad ante las cámaras.

