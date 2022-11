Sylvester Stallone reveló que casi pierde a su familia al poner como prioridad su carrera actoral. A finales del mes de agosto se hizo pública la decisión de que la esposa y madre de sus hijas menores, Jennifer Flavi, estaba haciendo los papeles para terminar su relación de 25 años con el actor.

Esta noticia se dio a conocer por la misma Flavin, quien le contó a la revista ‘People’ sobre su decisión de separarse de Stallone, de 76 años. Sin embargo, el pasado 30 de octubre fue publicada una entrevista en el medio ‘The Sunday Times’ en la que el protagonista de ‘Rocky’ comentaba que el proceso del divorcio fue como un balde de agua fría y actualmente se está dando una segunda oportunidad con su esposa.



"Ha sido un despertar, me he dado cuenta que lo más importante de todo es mi familia. Me arrepiento de haber estado ausente porque estaba muy centrado en mi carrera", afirmó.



Además, confesó que mientras crecían sus hijas no les prestó mucha atención y para recuperar el tiempo perdido ha empezado a preguntarles cómo les ha ido en el día.

“Estaba tan orientado a mi carrera y ahora digo, ‘Está bien, no tengo tanto camino por delante y quiero comenzar a preguntarles sobre sus vidas'. Al principio fue extraño, me respondían con monosílabos, pero ahora todo ha cambiado porque cuando una hija sabe que te importa es para siempre", contó el actor.



En redes sociales el ganador del Globo de Oro ha tenido gestos de cariño con su esposa y ha compartido una imagen de los dos tomándose de la mano y con una breve descripción que dice “maravilloso”. También se le ha visto muy activo en las redes sociales de sus hijas, las cuales comparten fotos y hasta videos de TikTok con su padre.

