La separación de Shakira y Piqué no ha dejado 'títere con cabeza'. Desde que anunciaron su ruptura, a inicios de 2022, no hay detalle del pasado de la cantante y el exfutbolista que se le escape a la prensa internacional, especialmente si este podría dar cuenta de la infidelidad del español.

Suzy Cortez, una modelo brasileña y dos veces ganadora del título Miss Bumbum, reveló que, supuestamente, Piqué tenía interés en ella. Sin embargo, lo rechazó "por respeto a Shakira", quien aún era la pareja del exjugador del Barcelona.

Según contó hace unos meses atrás a 'El diario de NY', Cortez conoció a Piqué gracias a que era amiga de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona. Una vez el exfutbolista se enteró, le pidió su número y, de acuerdo con su relato, comenzó a enviarle mensajes entre 2016 y 2018.

"Él era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores que han estado en el Barcelona y que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho", señaló Suzy, en diálogo con el medio citado anteriormente.

Al parecer, Piqué habría cruzado la línea al enviarle constantemente mensajes subidos de tono por Instagram, realizar preguntas inapropiadas y, además, mostrarse celoso de Lionel Messi, su excompañero de equipo.

"Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, detalló la modelo sudamericana.

La modelo habría conocido a Piqué a través de Sandro Rossell. Foto: Instagram: @suzyacortez / @3gerardpique

En entrevista con 'La Razón', Cortez confesó que conoció a Piqué en el año 2016, mientras ella vivía en Castelldefels, España. La primera vez que el exfutbolista le escribió, ella lo bloqueó. No obstante, él se las ingenió para enviarle mensajes directos a través de Instagram.



"Me enviaba desnudos pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su esposa y su familia", dijo al medio citado anteriormente.



Ante la pregunta de si Piqué alguna vez había mencionado a Shakira, su entonces pareja, Cortez sentenció: "Nunca me dijo nada sobre ella, solo le interesaba yo. Al principio pensé que él era genial, pero luego fue extraño que alguien casado quisiera saber tanto sobre mí y esa obsesión que tenía por querer conocerme".



Según Suzy, su interacción con Piqué nunca excedió el intercambio de mensajes por redes sociales porque, si bien ella sentía admiración por él como futbolista, nunca se sintió atraída de otra manera. "En mi vida solo he tenido una relación sentimental con un jugador de fútbol, que se llama Arturo Vidal", añadió.



Después de dar su versión de los hechos, la brasileña se tomó el tiempo para hablarle a Shakira. "Que sea fuerte y siga viviendo su vida con sus maravillosos hijos. Ella es joven y hermosa, y aún tendrá muchos amores en su vida. Y lo principal que le digo es que tenga mucho cuidado", concluyó a 'La Razón'.

